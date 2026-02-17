Wojciech Smarzowski - twórca "Wesela", "Drogówki" i "Wołynia" - został laureatem Nagrody im. Kazimierza Kutza. Wręczono ją podczas gali w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Wojciech Smarzowski / Jarek Praszkiewicz / PAP

W piątce nominowanych poza Wojciechem Smarzowskim byli: aktorka i pisarka Monika Braun, poeta i animator dialogu międzykulturowego Krzysztof Czyżewski, historyk Ryszard Kaczmarek oraz duet scenografów Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński.



Wojciech Smarzowski otrzymał 50 tys. zł oraz odlaną z brązu statuetkę wykonaną przez Ksawerego Kaliskiego według pomysłu śląskiego artysty Erwina Sówki.

"Zmusza nas do patrzenia". Talarczyk o Smarzowskim

Dyrektor Teatr Śląskiego Robert Talarczyk zwrócił uwagę, że nagroda honoruje artystę, którego twórczość nie pozwala na obojętność. Sam Kazimierz Kutz mawiał, że sztuka musi "uwierać".



Nagroda trafia dziś w ręce człowieka, który nie boi się dotykać ran i ich rozdrapywać. Który udowodnił, że kino może być sumieniem wspólnoty. Który swoją postawą pokazuje, że bycie artystą nie jest zawodem - jest odpowiedzialnością. Za bezkompromisowość. Za odwagę w przełamywaniu tabu. Za konsekwencję w budowaniu własnego języka. Za to, że nie pozwala nam spać spokojnie. Za to, że zmusza nas do patrzenia, choć wolelibyśmy odwrócić wzrok - argumentował.



Smarzowski: Dla mnie najważniejszym lustrem jest czas

Wojciech Smarzowski / Jarek Praszkiewicz / PAP

Mamy dużo luster, w których się odbijamy. Najważniejsze może jest to w łazience. Nagrody są jednym z luster. Publiczność czy dopisze, czy nie dopisze, to też jest takie lustro - mówił po gali Wojciech Smarzowski.

Dla mnie najważniejszym lustrem chyba w mojej pracy jest czas, czyli minimum dekada, żeby po 10 latach powiedzieć, czy to co zostało zrobione, się jeszcze broni, czy już się nie broni - powiedział reżyser w rozmowie z PAP.

Podczas gali wręczono także honorowe wyróżnienie "Ambasador Śląska" - przyznawane osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do promowania regionu i jego kultury. W tym roku otrzymali je Alojzy Lysko oraz Grażyna Bułka.

Kto w przeszłości dostał Nagrodę im. Kutza?

Nagroda im. Kazimierza Kutza promuje artystów, którzy łączą działalność artystyczną ze społecznym zaangażowaniem, prezentując postawę bliską jej patronowi.



Dotychczasowymi laureatami byli: Anna Dymna (2021), Szczepan Twardoch (2022), Maja Kleczewska (2023), Agnieszka Holland (2024) oraz Adam Michnik (2025). Honorowy tytuł Ambasadora Śląska otrzymali m.in. Tadeusz Sławek (2022), Jerzy Buzek (2023), Jan Olbrycht (2024) i Joanna Wnuk-Nazarowa (2025).

