Unia Europejska zamierza przyjąć 20. pakiet sankcji wobec Rosji dokładnie 24 lutego, w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Anouar El Anouni.

Unia chce wprowadzić 20. pakiet sankcji na Rosję w czwartą rocznicę inwazji na Ukrainę (Zdjęcie ilustracyjne) / RAMIL SITDIKOV/AFP / East News

Unia Europejska planuje przyjąć 20. pakiet sankcji wobec Rosji 24 lutego, w rocznicę inwazji na Ukrainę.

Nowe sankcje mają objąć m.in. zakaz transportu rosyjskiej ropy, ograniczenia eksportowe oraz restrykcje wobec banków i kryptowalut.

Decyzja o wprowadzeniu sankcji wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich UE.

Jak przypomniał urzędnik, termin ten wskazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podczas ostatniego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE. Obecnie trwają rozmowy z państwami członkowskimi na temat nowych sankcji.

Nieustannie wywieramy presję na Rosję, aby zaprzestała agresywnej wojny przeciw Ukrainie. Nieustannie pracujemy też nad środkami, które pozbawią Rosję funduszy, towarów i technologii niezbędnych do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie - podkreślił El Anouni.

Według analiz Komisji Europejskiej dotychczasowe sankcje poważnie uderzyły w rosyjską gospodarkę. Rzecznik zwrócił uwagę, że główna stopa procentowa w Rosji utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - około 16 procent. Dodał, że fakt, iż Rosja domaga się zniesienia sankcji, świadczy o ich skuteczności.

Co miałoby się znaleźć w nowym pakiecie sankcji?

W ramach 20. pakietu Komisja Europejska proponuje m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską, ograniczenie eksportu towarów do Rosji oraz zakaz importu z Rosji do UE części metali, chemikaliów i minerałów krytycznych. Nowe restrykcje mają również objąć banki i kryptowaluty, które Rosja wykorzystuje do omijania dotychczasowych sankcji.

Aby nowe sankcje weszły w życie, konieczna będzie jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich UE.