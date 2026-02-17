W Rzeszowie oficjalnie otwarto Wisłokostradę – największą i najdroższą inwestycję drogową w dziejach miasta. Nowa arteria ma nie tylko rozładować korki w centrum, ale także ułatwić dojazd do drogi ekspresowej S19. Budowa kosztowała około 184 milionów złotych.

Budowa Wisłokostrady rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku, jednak sama koncepcja trasy była przedmiotem debat i planowania przez blisko ćwierć wieku.

Udało nam się zgromadzić prawie połowę środków z funduszy zewnętrznych. Drugą połowę zabezpieczyła Rada Miasta. To dowód na to, że nawet jeśli zaciągamy zobowiązania, robimy to na inwestycje, które otwierają miasto na rozwój i gospodarkę - mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas uroczystego otwarcia.

Miasto pozyskało 65 mln zł z programu Polski Ład oraz 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Rzeszowa.

Imponujące obiekty inżynieryjne i rekordy budowlane

Wisłokostrada to nie tylko nowa droga, ale także szereg zaawansowanych obiektów inżynieryjnych.

W ramach inwestycji powstał nowy Most Załęski, przeprawa nad rzeką Młynówką oraz estakada nad torami kolejowymi, składająca się z dwóch niezależnych nitek o długości 270 i 374 metrów.

Wzdłuż całej trasy zbudowano chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości około 3,3 km.

Podczas realizacji projektu padł też budowlany rekord.

W jednym cyklu, w ciągu zaledwie dwóch i pół doby, wbudowaliśmy 4300 metrów sześciennych betonu. Wymagało to zaangażowania 500 betoniarek jednocześnie. To skala porównywalna do budowy 50 domów jednorodzinnych w 60 godzin – wyliczał Tomasz Dziurny z firmy Wysowa Mosty.

Łącznie zużyto 20 tys. metrów sześciennych betonu oraz 5 mln kg stali.

Uroczystość otwarcia największej i najdroższej inwestycji drogowej w historii Rzeszowa zakończyła się symbolicznym przejazdem kolumny pojazdów, wśród których znalazły się samochody służb miejskich oraz wozy straży pożarnej.

Wisłokostrada już od pierwszych godzin po otwarciu ma szansę stać się kluczowym elementem komunikacyjnym Rzeszowa, odciążając centrum i otwierając nowe perspektywy dla rozwoju miasta.