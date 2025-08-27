W włoskiej Wenecji rozpoczął się w środę 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Podczas gali inauguracyjnej nagrodę Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzymał niemiecki reżyser Werner Herzog. W głównym konkursie do walki stanie 21 filmów z całego świata.

Inauguracja 82. międzynarodowego festiwalu filmu w Wenecji / PAP/EPA/Riccardo Antimiani / PAP/EPA

W czasie ceremonii otwarcia specjalnego Złotego Lwa wręczył 82-letniemu Wernerowi Herzogowi amerykański reżyser Francis Ford Coppola.

List od prezydenta Włoch

Odbierając nagrodę Herzog powiedział, że sensem kina jest poszukiwanie prawdy. Zawsze chciałem być dobrym żołnierzem kina, a to oznacza wytrwałość, lojalność, odwagę i poczucie obowiązku - podkreślił Werner Herzog.

Drugiego Złotego Lwa za dorobek życia otrzyma podczas festiwalu amerykańska aktorka Kim Novak. Prowadząca galę - znana włoska aktorka Emanuela Fanelli - odczytała list z pozdrowieniami od prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. "Wkład kina jest szczególnie cenny w tym okresie na świecie, gdy często odczuwa się potrzebę przywrócenia siły kultury i sensu ludzkiej solidarności"- napisał prezydent Włoch.

Na galę przybyli m.in. aktorzy George Clooney i Cate Blanchett.

Skład jury konkursu. To oni przyznają główną nagrodę

Nagrody w głównym konkursie wręczy jury, którego przewodniczącym jest amerykański reżyser i scenarzysta Alexander Payne. Zasiadają w nim również: francuski reżyser i scenarzysta Stéphane Brizé, włoska reżyserka i scenarzystka Maura Delpero, rumuński reżyser, scenarzysta i producent Cristian Mungiu, irański reżyser i scenarzysta Mohammad Rasoulof, brazylijska aktorka i scenarzystka Fernanda Torres i chińska aktorka Zhao Tao.

82. festiwal rozpoczął się w klimacie wcześniejszych propalestyńskich wystąpień. Przed festiwalem grupa filmowców podpisała list otwarty do jego organizatorów wzywając, aby w jego trakcie "jednoznacznie potępiono trwające ludobójstwo w Strefie Gazy". Ponadto pojawiły się apele o wykluczenie izraelskich artystów z udziału w festiwalu.

Oświadczenie dyrektora festiwalu

Jesteśmy ważną instytucją włoskiej kultury, miejscem otwarcia, dyskusji, debaty, które nie stosuje żadnej formy cenzury wobec nikogo i dlatego nie przyjmujemy prośby o wykluczenie artystów, którzy zamierzają przybyć do Wenecji - oświadczył w odpowiedzi na ten apel dyrektor festiwalu Alberto Barbera.

Z drugiej strony nie wahaliśmy się nigdy, by jasno dać wyraz naszemu cierpieniu w obliczu tego, co dzieje się w Strefie Gazy - dodał.

Po ceremonii otwarcia odbyła się projekcja najnowszego filmu laureata Oscara, Paolo Sorrentino "La Grazia" ("Ułaskawienie"). Toni Servillo gra w nim prezydenta - katolika, który pod koniec swojej kadencji musi podjąć decyzję w sprawie dwóch wniosków o ułaskawienie, dotyczących eutanazji. Po bardzo dobrze przyjętym przez krytykę porannym pokazie prasowym Sorrentino wyjaśnił, że inspiracją dla niego była decyzja, przed jaką stanął w czasie swej kadencji prezydent Sergio Mattarella, który ułaskawił mężczyznę skazanego za zabicie żony chorej na Alzheimera.

To film o miłości, o wątpliwościach, a także o sposobie uprawiania polityki - oświadczył reżyser. Wyjawił także, że inspiracją dla niego był dla niego również "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego.

21 filmów walczy o główną nagrodę

W głównym konkursie o nagrodę Złotego Lwa jest 21 filmów z całego świata. Jest wśród nich francuski thriller polityczny "The Wizard of the Kremlin", który wyreżyserował Olivier Assayas. Jego bohaterem jest producent reality show, który został doradcą Władimira Putina.

Jako najciekawsze filmy tegorocznego festiwalu wymieniane są między innymi "The Testament of Ann Lee" Mony Fastvold, opowieść o XVIII-wiecznej założycielce grupy religijnej szejkersów z Amandą Seyfried w roli głównej, film Jima Jarmusha "Father, Mother, Sister, Brother" z Cate Blanchett, Tomem Waitsem, Adamem Driverem i Charlotte Rampling. Amerykański reżyser Noah Baumbach przywiózł na weneckie Lido komediodramat "Jay Kelly", w którym zagrał miedzy innymi George Clooney, a francuski reżyser François Ozon zaprezentuje ekranizację "Obcego" Alberta Camusa.

Festiwal potrwa do 6 września.