Sam Robert Downey Jr podsumował nowinę zdaniem: "Same mask, new task" (“ta sama maska, nowe zadanie"), nawiązując do tego, że po Iron Manie ponownie będzie odgrywał postać, której w komiksach głównym atrybutem była maska.

Kiedy nowi "Avengersi"?

Nowa produkcja "Avengers: Doomsday" do kin ma trafić w maju 2026 roku.

Kolejna część "Avengers: Secret Wars" rok później, czyli w maju 2027 roku.