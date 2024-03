96. ceremonia rozdania Oscarów już za nami. 7 statuetek trafiło do twórców "Oppenheimera" - wśród nich są Oscary dla najlepszego filmu i reżysera. W dwóch kategoriach nagrodzono "Strefę interesów" - polsko-brytyjsko-amerykańską koprodukcję. Pełną listę laureatów prezentujemy poniżej.

Robert Downey Jr. / allison dinner / PAP/EPA

Najlepszy reżyser: Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Najlepszy film: "Oppenheimer"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Cillian Murphy - za rolę w "Oppenheimerze"

Najlepszy montaż: "Oppenheimer" - Jennifer Lame

Najlepszy aktor drugoplanowy: Robert Downey junior - za rolę w filmie "Oppenheimer"

Najlepsza muzyka: Ludwig Goransson - "Oppenheimer"

Ludwig Goransson / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Najlepsze zdjęcia: Hoyte van Hoytema - "Oppenheimer"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: "Biedne istoty" - Nadia Stacey, Mark Coulier i Josh Weston

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Emma Stone, "Biedne istoty"

Najlepsza scenografia: "Biedne istoty" - James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek

Najlepsze kostiumy: "Biedne istoty" - Holly Waddington

Najlepszy film międzynarodowy: "Strefa interesów"

Najlepszy dźwięk: "Strefa interesów" - Tarn Willers i Johnnie Burn

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Da'Vine Joy Randolph - za rolę w filmie "Przesilenie zimowe"

Da'Vine Joy Randolph / allison dinner / PAP/EPA

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko" - Dave Mullins i Brad Booker

Najlepsza pełnometrażowa animacja: "Chłopiec i czapla", Hayao Miyazaki

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Anatomia upadku" - Justine Triet i Arthur Harari

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Amerykańska fikcja" - Cord Jefferson

Najlepsze efekty specjalne: "Godzilla Minus One" - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi i Tatsuji Nojima

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Ostatni warsztat" - Ben Proudfoot i Kris Bowers

Najlepszy pełnometrażowy dokument: "20 dni w Mariupolu" - Mścisław Czernow

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara" - Wes Anderson

Najlepsza piosenka: "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" - Billie Eilish i Finneas O'Connell