Jak od kulis wyglądała 96. gala rozdania Oscarów? Dlaczego zaczęła się z opóźnieniem? Jak przygotowano głośny występ Johna Ceny i muzyczny show w wykonaniu Ryana Goslinga? Twórcy ceremonii w rozmowie z branżowym magazynem "Variety" opowiedzieli nieco o tym, jak z ich perspektywy wyglądała najważniejsza noc w Hollywood.

Jimmy Kimmel i John Cena / Trae Patton ©A.M.P.A.S. / ©A.M.P.A.S.

Dlaczego gala zaczęła się z opóźnieniem?

Molly McNearney - producentka oscarowej gali - opowiedziała magazynowi "Variety" m.in. o tym, dlaczego ceremonia zaczęła się z lekkim opóźnieniem. Powód okazuje się prozaiczny - do Dolby Theatre z opóźnieniem dojechała część gwiazd, do których miał w swoim monologu nawiązać Jimmy Kimmel.

McNearney zdradziła, że wśród spóźnionych - m.in. z powodu korków i propalestyńskich protestów - byli Lily Gladstone, Ryan Gosling, Cillian Murphy, Margot Robbie, Robert Downey Jr. i Martin Scorsese. Jak tłumaczyła, by monolog Kimmela miał sens i był atrakcyjny dla widzów, kamera musiała pokazać reakcje wspominanych osób. Dlatego zdecydowano się na lekkie opóźnienie. To było jak lądowanie samolotem bez pewności, czy podwozie się otworzy - stwierdziła obrazowo producentka.

Poślizg udało się zresztą - ku zaskoczeniu samych producentów - zniwelować. Pomogła w tym m.in. zwięzłość wystąpień nagrodzonych twórców, a także nieobecność dwóch z nich (Oscarów nie odebrali Wes Anderson i Hayao Miyazaki).

John Cena - drobiazgowo przygotowany występ bez ubrań

John Cena na oscarowej scenie (na zdj. widać fragmenty ochraniaczy na genitalia, które ma na sobie) / Warrick Page ©A.M.P.A.S. / ©A.M.P.A.S.

McNearney opowiedziała tez o przygotowaniach do występu Johna Ceny , który bez ubrań zapowiedział zwycięzcę w kategorii "najlepsze kostiumy". Było to nawiązanie do głośnego incydentu sprzed 50 lat, kiedy na oscarowej scenie pojawił się nagi mężczyzna. Tym razem jednak - inaczej niż 50 lat temu - wszystko było przemyślane i drobiazgowo zaplanowane.

Producentka zdradziła, że by utrzymać efekt zaskoczenia, występ Ceny ćwiczono przy zamkniętym planie. Przeanalizowano też dokładnie, co zrobić, by uniknąć ewentualnych skarg widzów i zastrzeżeń ze strony Federalnej Komisji Łączności.

John Cena i Jimmy Kimmel na oscarowej scenie / Phil McCarten ©A.M.P.A.S. / ©A.M.P.A.S.

Rob Mills z Walt Disney Company (do tej firmy należy transmitująca Oscary telewizja ABC) opisał sprawę nieco bardziej szczegółowo. Wyjaśnił, że by uniknąć jakichkolwiek kontrowersji, Cena miał na sobie specjalne ochraniacze na genitalia (można zobaczyć ich elementy na części zakulisowych zdjęć z ceremonii). Koperta, którą trzymał przed sobą jak listek figowy, była do nich przyczepiona na rzepy, by na pewno nie odpadła.

Wideo youtube

Producentka Oscarów przyznała, że twórcom gali zależało na tym, by ten fragment show był dobrze wykonany i widzowie zastanawiali się, czy aktor rzeczywiście był nagi, czy nie. Dodała, że jest zadowolona z faktu, iż gwiazdor nie musiał - tak jak Michael Keaton kilka lat temu, w scence nawiązującej do filmu "Birdman" - wystąpić na gali w majtkach. Było by to rozwiązanie bezpieczniejsze z prawnego punktu widzenia, ale zdecydowanie mniej spektakularne.

Show z ukrytymi nawiązaniami. Kulisy występu Ryana Goslinga

Ryan Gosling na oscarowej scenie / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Spektakularnym elementem gali był występ Ryana Goslinga , który wykonał nominowaną piosenkę z filmu "Barbie" - "I'm Just Ken". Jak wyglądało przygotowywanie tej części show?