Serial stworzą Francesca Gardiner oraz Mark Mylod - twórcy obsypanej nagrodami "Sukcesji". To historia amerykańskiej rodziny, która kontroluje jedną z największych korporacji mediowych na świecie.

Jak przypomina "The Hollywood Reporter" Gardiner jako scenarzystka i producentka pracowała przy "Mrocznych materiach" i "Obsesji Eve", a Mylod reżyserował odcinki "Gry o tron" oraz czekającego na premierę drugiego sezonu "The Last of Us".

Pierwotnie serial "Harry Potter" miał powstać na wyłączność dla platformy streamingowej Max. W ostatnich dniach zaszła jednak zmiana i serial powstanie jako oryginalna produkcja HBO. Oznacza to, że będzie można go oglądać na antenie HBO oraz na platformie Max.