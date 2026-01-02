1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniają zasady liczenia stażu pracy. Do stażu będą wliczane także okresy przepracowane na tzw. umowach śmieciowych oraz innych formach zatrudnienia poza etatem. Zmiana obejmie miliony Polaków i przyniesie realne korzyści w postaci dłuższych urlopów, dodatków stażowych oraz nagród jubileuszowych.

Od nowego roku do stażu pracy wliczane będą m.in. umowy zlecenia, agencyjne i samozatrudnienie.

Zmiana dotyczy około dwóch milionów osób pracujących poza etatem.

Warunkiem jest uzyskanie zaświadczenia z ZUS, które można zdobyć online.

Pracownicy zyskają prawo do dłuższych urlopów, dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

Dotychczas osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa agencyjna, nie mogły doliczyć tego okresu do stażu pracy. To samo dotyczyło samozatrudnionych, członków spółdzielni produkcyjnych czy osób korzystających z ulgi na start. Nowe przepisy mają zlikwidować tę niesprawiedliwość i zrównać prawa wszystkich pracujących.

Kogo obejmą nowe zasady?

Na zmianach skorzystają osoby zatrudnione na podstawie:

umowy zlecenia,

umowy agencyjnej,

samozatrudnienia w ramach ulgi na start,

pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielczych kółkach rolniczych,

osoby opłacające składki podczas opieki nad dzieckiem przy zawieszonej działalności gospodarczej.

Szacuje się, że nowe przepisy obejmą około dwóch milionów Polaków, którzy dotychczas nie mogli doliczać tych okresów do stażu pracy.

Jakie korzyści dla pracowników?

Wydłużony staż pracy oznacza:

prawo do dłuższych urlopów wypoczynkowych,

możliwość otrzymania dodatków stażowych,

szansę na nagrody jubileuszowe.

To realne wsparcie dla osób, które przez lata pracowały poza etatem i nie miały z tego tytułu żadnych przywilejów.

Jak uzyskać zaświadczenie?

Aby skorzystać z nowych przepisów, konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten potwierdzi okresy opłacania składek i będzie można go zdobyć przez internet, co znacznie ułatwi cały proces. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2026 roku, ale początkowo dotyczą tylko pracowników sektora finansów publicznych. Od 1 maja 2026 roku obejmą już wszystkich zatrudnionych w Polsce.