380 tys. funtów, czyli ponad 1,8 mln zł - to kwota, którą osiągnął na aukcji w londyńskim Bonhams portret autorstwa Briana Duffy'ego, wykorzystany na okładce albumu Davida Bowiego z 1973 roku "Aladdin Sane". To jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków Bowiego, ukazujący piosenkarza z błyskawicą na twarzy.

Portret Davida Bowiego z błyskawicą pobił aukcyjny rekord. Okładka reprezentuje przełomowy album Bowiego i przełomowy moment w historii popkultury – powiedziała w oświadczeniu, cytowanym przez ArtNet, Claire Tole-Moir, szefowa działu kultury popularnej w domu aukcyjnym Bonhams. Jesteśmy zachwyceni, że jej znaczenie zostało docenione nową, rekordową ceną - dodała.

Jest to także jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków piosenkarza. Zdjęcie, które wykonał brytyjski fotograf Brian Duffy, powstało z myślą o szóstym albumie Bowiego - "Aladdin Sane", który w 2003 roku został sklasyfikowany na 277. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Błyskawica i łza, czyli "Mona Lisa Popu"

Na okładce płyty widać piosenkarza z charakterystyczną czerwono-niebieską błyskawicą, przecinającą jego twarz i łzą spływającą po obojczyku. Jego rude włosy, makijaż bazujący na różnych odcieniach różu, kontrastujące z surową bielą, stworzyły jeden z najbardziej pamiętnych portretów, nazywany "Moną Lisą Popu".

W momencie powstania, w 1973 r., była to najdroższa okładka płyty w historii - wymagała druku w siedmiu kolorach (standardem były cztery) oraz intensywnego retuszu. W 2022 roku Billboard umieścił ją na liście 50 najlepszych okładek albumów wszech czasów.