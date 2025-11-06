Już od 1 grudnia 2025 roku kierowców w Polsce czekają poważne zmiany na drogach. Sieć płatnych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zostanie rozszerzona o kolejne 645 kilometrów. Kogo obejmą nowe opłaty, jakie grożą kary za unikanie płatności i jak te zmiany wpłyną na codzienną jazdę? Odpowiadamy na najważniejsze pytania – z pomocą eksperta, Macieja Wisławskiego.
- Od 1 grudnia 2025 r. w Polsce rozszerzona sieć płatnych dróg o dodatkowe 645 km, głównie dla ciężarówek i pojazdów powyżej 3,5 tony.
- Samochody osobowe i motocykle nadal będą mogły korzystać z tych odcinków bezpłatnie.
- System e-TOLL zyska nowoczesne technologie kontroli, a kary za nieopłacenie lub błędy sięgną nawet 1500 zł.
- Eksperci ostrzegają, że ciężarówki mogą omijać płatne trasy, zwiększając ruch na lokalnych drogach.
Od 1 grudnia 2025 roku w życie wchodzi rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które rozszerza sieć płatnych tras zarządzanych przez GDDKiA o dodatkowe 645 kilometrów. To oznacza, że kierowcy będą musieli przygotować się na nowe opłaty na kolejnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Po zmianach długość płatnych tras sięgnie niemal 5900 kilometrów.
Zmiany nie dotyczą jednak wszystkich kierowców. Nowe opłaty obejmą przede wszystkim pojazdy o masie powyżej 3,5 tony - czyli samochody ciężarowe, busy, autobusy oraz większe kampery wymagające prawa jazdy kategorii C. Co ważne, obowiązek ten może również dotyczyć samochodów osobowych z przyczepą, jeśli ich łączna masa przekracza 3,5 tony.
Dobra wiadomość dla właścicieli aut osobowych i motocykli - dla nich korzystanie z dotychczas bezpłatnych odcinków zarządzanych przez GDDKiA pozostanie bezpłatne.
Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że obecne stawki opłat, waloryzowane zgodnie z inflacją od 2022 roku, nie wystarczają już na finansowanie rozwoju infrastruktury drogowej. Dodatkowo polskie opłaty są niższe niż w krajach sąsiednich.
Nowe przepisy to nie tylko więcej płatnych dróg, ale i zaostrzenie kontroli. Elektroniczny system e-TOLL, który pozwala na automatyczne naliczanie opłat, będzie od grudnia wspierany przez najnowocześniejsze technologie kontrolne. Inspektorzy GITD, wyposażeni w radiowozy z kamerami i systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych, będą mogli sprawdzać w czasie rzeczywistym, czy kierowca uiścił opłatę.
Za brak opłaty lub podanie nieprawidłowych danych grozi mandat od 250 do nawet 1500 złotych. Istotne jest, że w ciągu jednej doby za dane naruszenie może zostać nałożona tylko jedna kara. Ale uwaga - inne wykroczenia, takie jak zakryte tablice rejestracyjne czy nieprawidłowe działanie urządzeń do naliczania opłat, również mogą skończyć się surowymi sankcjami.
O to, jak nowe przepisy wpłyną na codzienną jazdę, zapytaliśmy Macieja Wisławskiego - kierowcę rajdowego, pilota i rzecznika WORD-u w Łodzi. Ekspert nie ma wątpliwości: zmiany mogą odbić się na wszystkich użytkownikach dróg, nie tylko na kierowcach ciężarówek.
Wisławski uważa, że chociaż liczba płatnych tras w Polsce nie jest zbyt duża, ceny niektórych odcinków mogą być dla przewoźników znaczącym obciążeniem. Jego zdaniem skutkiem rozszerzenia sieci płatnych dróg może być wzrost natężenia ruchu ciężarowego na drogach lokalnych i wojewódzkich, co nie jest dobrą wiadomością dla kierowców osobówek.
Na pewno bardzo dużo transportu, tego cięższego, przeniesie się z dróg szybkiego ruchu na drogi lokalne, na krajowe drogi, na drogi wojewódzkie - podkreśla gość internetowego Radia RMF24.
Obecnie systemem e-TOLL objętych jest około 5225 km dróg płatnych. Po 1 grudnia 2025 roku liczba ta wzrośnie do niemal 5900 km. W porównaniu z innymi krajami Europy, polska sieć płatnych tras wciąż nie jest największa, ale - jak podkreśla Wisławski - niektóre odcinki mają ceny "kosmiczne" w porównaniu do standardów zachodnich.
- Od 1 grudnia 2025 roku sieć płatnych dróg w Polsce powiększa się o 645 km.
- Nowe opłaty dotyczą przede wszystkim pojazdów powyżej 3,5 tony oraz niektórych osobówek z przyczepami.
- Za brak opłaty grożą kary nawet do 1500 zł.
- System e-TOLL i zaawansowane kontrole mają zapobiegać omijaniu opłat.
- Eksperci przewidują, że część ruchu ciężarowego przeniesie się na drogi lokalne.