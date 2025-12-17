W środę ministrowie obrony Polski i Szwecji podpisali kluczowe porozumienie, które wyznacza strategiczne kierunki współpracy w ramach programu pozyskania nowoczesnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP. Memorandum obejmuje szczegóły dotyczące liczby jednostek, terminów dostaw oraz transferu technologii, który ma wzmocnić potencjał polskiego przemysłu obronnego.

Podpisano memorandum dotyczące zakupu trzech okrętów podwodnych A26 Blekinge dla Polski.

Dokument określa ilość, terminy dostaw oraz ramy przyszłej umowy.

Przewidziano kompleksowy zakup uzbrojenia i logistyki dedykowanej okrętom A26.

Memorandum zakłada szeroki transfer technologii do polskiego przemysłu obronnego.

Polskie firmy zbrojeniowe zostaną włączone w produkcję uzbrojenia dla szwedzkiej armii.

Planowane jest wykorzystanie polskich podzespołów w szwedzkich platformach uzbrojenia.

W środę 17 grudnia 2025 roku ministrowie obrony Polski i Szwecji - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pal Jonson - podpisali memorandum, które otwiera nowy rozdział w relacjach obu krajów w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ten stanowi fundament dla strategicznej współpracy, której głównym celem jest wzmocnienie potencjału Marynarki Wojennej RP poprzez zakup nowoczesnych okrętów podwodnych typu A26 Blekinge.

Szczegóły porozumienia - liczba okrętów, terminy i transfer technologii

Zgodnie z podpisanym memorandum, Polska zakupi trzy okręty podwodne A26 Blekinge, produkowane przez renomowaną szwedzką stocznię Saab-Kockums. Dokument precyzuje zarówno liczbę jednostek, jak i harmonogram ich dostaw, a także ramy przyszłej umowy, która obejmie kompleksowy zakup uzbrojenia oraz logistyki dedykowanej tym nowoczesnym okrętom.

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest szeroki transfer technologii do polskiego przemysłu obronnego. Dzięki temu polskie firmy zyskają nowe kompetencje w zakresie obsługi, napraw i przeglądów okrętów podwodnych oraz przeznaczonego dla nich uzbrojenia przez cały okres eksploatacji. To ważny krok w kierunku unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora zbrojeniowego.

Wspólna produkcja i udział polskich firm w szwedzkich projektach

Memorandum przewiduje również aktywne włączenie polskich podmiotów zbrojeniowych w proces produkcji uzbrojenia dla szwedzkiej armii. Oznacza to nie tylko możliwość współpracy przy realizacji zamówień dla Polski, ale także szansę na udział w międzynarodowych projektach i eksporcie nowoczesnych technologii.

Dodatkowo planowane jest wykorzystanie polskich podzespołów i komponentów w szwedzkich platformach uzbrojenia, co może otworzyć przed polskimi firmami nowe rynki zbytu.

Program Orka

Zakup trzech okrętów podwodnych A26 Blekinge to jeden z najważniejszych elementów programu Orka, będącego obecnie priorytetem w procesie modernizacji Marynarki Wojennej RP. Nowe jednostki mają znacząco zwiększyć zdolności operacyjne polskiej floty, zapewniając bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim i wzmacniając pozycję Polski w regionie.

Decyzja o wyborze szwedzkiej oferty została podjęta pod koniec listopada 2025 roku. Okręty A26 Blekinge są uznawane za jedne z najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie, wyposażone w zaawansowane systemy walki i zdolne do długotrwałego działania w trudnych warunkach morskich.

Podpisane memorandum to nie tylko krok w kierunku unowocześnienia polskiej Marynarki Wojennej, ale także szansa na rozwój krajowego przemysłu obronnego i zacieśnienie współpracy ze szwedzkimi partnerami. Włączenie polskich firm w międzynarodowe projekty zbrojeniowe może przynieść wymierne korzyści gospodarcze i technologiczne, a także zwiększyć bezpieczeństwo Polski i jej sojuszników.