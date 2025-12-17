Co trzecie dziecko w wieku ośmiu lat w Polsce boryka się z nadmierną masą ciała, a prawie połowa wykazuje podwyższony cholesterol - alarmują eksperci Instytutu Matki i Dziecka. Eksperci zwracają uwagę, że opiekunowie często przeceniają aktywność fizyczną swoich pociech. Problem dotyczy również regeneracji. Rzeczywisty czas snu dzieci wynosi średnio zaledwie 7 godzin i 23 minuty, co jest wartością znacznie niższą niż deklarowane przez rodziców 9 godzin.

Co trzecie polskie dziecko w wieku 8 lat ma nadwagę, a co ósme jest otyłe.

Prawie połowa dzieci ma podwyższony poziom cholesterolu, a zaburzenia trójglicerydów dotyczą aż 35 proc. najmłodszych uczniów.

Głównym winowajcą jest niezdrowy styl życia.

Instytut Matki i Dziecka wprowadził program "Przybij Piątkę", który łączy edukację z zaangażowaniem rodziców i skupia się na zdrowym stylu życia, przynosząc widoczne efekty w walce z otyłością.

Specjaliści z IMiD przedstawili alarmujące dane podczas konferencji naukowej "Zdrowie dzieci w Polsce 2021-2025 - wiedza, która zmienia praktykę". Przyznali, że pandemia Covid-19 przyspieszyła negatywne trendy zdrowotne u dzieci, jednak zaznaczyli, że nie są za to odpowiedzialne skłonności genetyczne. Głównym powodem jest niekorzystny styl życia.

Nadwaga i podwyższony cholesterol

Badania specjalistów Instytutu Matki i Dziecka opublikowane w raporcie na ten temat wykazały, że co trzecie 8-letnie dziecko w Polsce boryka się z nadmierną masą ciała, a co ósme jest otyłe. Po pandemii w roku szkolnym 2022/2023 sytuacja w tym zakresie się ustabilizowała, jednak wskaźniki te nadal pozostają na niepokojąco wysokim poziomie - alarmują eksperci IMiD.

Równie niepokojące są wyniki badań biochemicznych. Wykazały one, że prawie 46 proc. badanych dzieci ma podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, a zaburzenia trójglicerydów dotyczą aż 35 proc. populacji w wieku wczesnoszkolnym. Potencjalnie patogenne warianty genetyczne stwierdzono jedynie u 6,8 proc. dzieci z nadmierną masą ciała.

Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co dzieci jedzą, jak spędzają czas

To my, dorośli, kształtujemy środowisko, w którym żyją nasze dzieci. Wyniki jasno pokazują, że genetyka ma marginalne znaczenie w porównaniu do stylu życia. Jako społeczeństwo musimy wziąć odpowiedzialność za to, co dzieci jedzą, jak spędzają czas i jak wygląda ich droga do szkoły. Dane, które zgromadziliśmy, nie służą tylko do statystyki, one są wołaniem o systemowe zmiany, od kwestii podatkowych po infrastrukturę miejską - podkreśla prof. Anna Fijałkowska, zastępca dyrektora ds. nauki IMiD i Koordynator Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025.

Eksperci zwracają uwagę, że opiekunowie często przeceniają aktywność fizyczną swoich pociech. Faktyczne dane wskazują, że zalecenia WHO (minimum 60 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności dziennie) spełnia tylko około 40 proc. dzieci.

Problem dotyczy również regeneracji. Rzeczywisty czas snu dzieci, po odjęciu nocnych wybudzeń, wynosi średnio zaledwie 7 godzin i 23 minuty, co jest wartością znacznie niższą niż deklarowane przez rodziców 9 godzin.

"Przybij Piątkę"

W odpowiedzi na te wyzwania Instytut Matki i Dziecka wdrożył autorski program "Przybij Piątkę". "To innowacyjne podejście łączące edukację szkolną z aktywnym zaangażowaniem rodziców, skupione na pięciu obszarach: dobrostanie psychicznym, odżywianiu, aktywności fizycznej, śnie i higienie cyfrowej" - twierdzą specjaliści IMiD.

Program "Przybij Piątkę" to dowód na to, że mądra interwencja przynosi efekty. W szkołach objętych naszymi działaniami odnotowaliśmy istotny statystycznie spadek częstości występowania nadwagi i otyłości. W tym samym czasie w grupach kontrolnych, gdzie nie prowadziliśmy działań, wskaźniki te wzrosły. To jasny sygnał: wiemy, jak działać, by zatrzymać epidemię otyłości. Kluczem jest wyjście poza schemat i praca nie tylko z dzieckiem, ale całą rodziną - twierdzi dr Anna Dzielska, kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD.