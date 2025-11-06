Barbara Ptak nie żyje. Urodzona w Chorzowie wybitna kostiumolożka i scenografka zmarła 5 listopada w wieku 95 lat. Zaprojektowała kostiumy m.in. do "Ziemi obiecanej", "Paciorków jednego różańca", "Noża w wodzie", "Królowej Bony" czy "Faraona" oraz wielu przedstawień teatralnych. Cztery filmy, do których stworzyła stroje, otrzymały nominacje do Oscara. Była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.
Informację o śmierci artystki podał w środę wieczorem "Dziennik Zachodni". Chociaż ostatnie lata życia spędziła poza Polską, mieszkając z córką w Hamburgu, kontaktu ze Śląskiem nigdy nie straciła" - napisał "DZ". O tym, że Barbara Ptak nie żyje, poinformował także na X Piotr Gliński, były ministrer kultury i dziedzictwa narodowego. Barbarę Ptak w mediach społecznościowych żegnają jej współpracownicy i znajomi.
"Zmarła chorzowianka Barbara Ptak. Niemal równo 9 lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (...). Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały" - napisała na Facebooku miejska konserwator zabytków w Chorzowie Anna Piontek.