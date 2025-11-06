Barbara Ptak nie żyje. Urodzona w Chorzowie wybitna kostiumolożka i scenografka zmarła 5 listopada w wieku 95 lat. Zaprojektowała kostiumy m.in. do "Ziemi obiecanej", "Paciorków jednego różańca", "Noża w wodzie", "Królowej Bony" czy "Faraona" oraz wielu przedstawień teatralnych. Cztery filmy, do których stworzyła stroje, otrzymały nominacje do Oscara. Była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie.

  • 5 listopada 2025 roku zmarła Barbara Ptak, ikona kina, znana kostiumolożka i wielka dama świata kultury.
  • Mimo że ostatnie lata mieszkała w Hamburgu, nie straciła kontaktu ze Śląskiem; była mocno związana z Chorzowem i Katowicami.
  • Stworzyła kostiumy do ponad kilkuset spektakli i filmów, w tym do czterech nominowanych do Oscara: "Nóż w wodzie", "Faraon", "Ziemia Obiecana" i "Noce i dnie".
  • Barbara Ptak była wielokrotnie nagradzana, a w Katowicach działa muzeum poświęcone jej i mężowi, twórcze wnętrze z osobistymi pamiątkami artystów.
Informację o śmierci artystki podał w środę wieczorem "Dziennik Zachodni". Chociaż ostatnie lata życia spędziła poza Polską, mieszkając z córką w Hamburgu, kontaktu ze Śląskiem nigdy nie straciła" - napisał "DZ". O tym, że Barbara Ptak nie żyje, poinformował także na X Piotr Gliński, były ministrer kultury i dziedzictwa narodowego. Barbarę Ptak w mediach społecznościowych żegnają jej współpracownicy i znajomi.

"Zmarła chorzowianka Barbara Ptak. Niemal równo 9 lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (...). Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały" - napisała na Facebooku miejska konserwator zabytków w Chorzowie Anna Piontek.

"W przygotowaniach do wystawy Jej szkice nauczyły mnie, że skoro życie jest teatrem, to detal ma znaczenie tylko i aż dla tych, którzy są blisko, dla reszty liczą się tylko przerysowane efekty i kolory widoczne z daleka. Dlatego trzeba wiedzieć, dla kogo warto się starać" - dodała.

Jak przypomniała, Barbara Ptak tworzyła również kostiumy dla Teatru Rozrywki w Chorzowie - do spektakli pt. "Skrzypek na dachu", "Jekyll & Hyde" czy "Szwagierki". Zmarłą artystkę wspomniała także dziennikarka Marianna Dufek. "Odeszła Barbara Ptak - artystka, kostiumografka, piękna kobieta, przede wszystkim cudowny człowiek. Jej talent tworzył filmową historię" - napisała.

Barbara Ptak to prawdziwa historia kina

Barbara Ptak urodziła się w 1930 r. w Chorzowie, przez wiele lat była związana z Katowicami. Była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Stworzyła oprawę plastyczną do ponad 200 realizacji teatralnych, operowych, musicalowych i filmowych. Projektowała kostiumy do największych produkcji kinowych i telewizyjnych. Cztery filmy, do których stworzyła kostiumy otrzymały nominacje do Oscara. Były to: "Nóż w wodzie" w reżyserii Romana Polańskiego, "Faraon" Jerzego Kawalerowicza, "Ziemia Obiecana" Andrzeja Wajdy oraz "Noce i dnie" Jerzego Antczaka. 

Była laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury i Sztuki, kilku Złotych Masek Województwa Śląskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Katowic oraz srebrnego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2011 r. w Katowicach otwarto Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, jako filię Muzeum Historii Katowic. Wyeksponowano w nim m.in. strój, w którym występowała Aleksandra Śląska wcielając się w rolę królowej Bony, meble oraz osobiste drobiazgi państwa Ptaków. Muzeum jest adaptacją dawnego mieszkania Ptaków. Oryginalne wnętrza, antyczne meble i inne przedmioty tworzą indywidualną, artystyczną atmosferę tego miejsca. Zmarły w 2002 r. mąż Barbary Ptak był śpiewakiem i aktorem, jedną z największych osobowości polskiego teatru muzycznego i operetki. Występował także w musicalach i komediach muzycznych.

