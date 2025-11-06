Niepokojące wieści dla pasażerów korzystających z usług tanich linii lotniczych. Ryanair i Wizz Air, dwaj najwięksi przewoźnicy niskokosztowi w Europie, zdecydowali się na wycofanie aż czterech tras z polskich lotnisk. Najbardziej dotknięty został Gdańsk, ale niekorzystne zmiany nie ominęły także Krakowa.

Wizz Air obcina m.in. połączenie z Leeds w Wielkiej Brytanii (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Gdańsk bez trzech kierunków

Gdańsk, który w ostatnich latach dynamicznie rozwijał swoją siatkę połączeń, teraz musi zmierzyć się z poważnymi stratami. Z systemów rezerwacyjnych Wizz Aira zniknęły loty do Leeds w Wielkiej Brytanii oraz podparyskiego Beauvais we Francji. Rejsy na tych trasach odbyły się jeszcze we wrześniu, a obecnie nie ma już możliwości rezerwacji biletów na te kierunki.

Szczególnie dotkliwa jest utrata połączenia do Beauvais-Tillé, które, mimo że oddalone od centrum Paryża o niemal 100 kilometrów, było popularnym wyborem wśród podróżnych planujących wizytę w stolicy Francji. Wizz Air całkowicie wycofał się z tej trasy, co otwiera pole do popisu dla Ryanaira, który w sezonie zimowym oferuje loty do Beauvais dwa razy w tygodniu, a latem nawet pięć razy w tygodniu.

Nie mniej bolesna jest likwidacja połączenia do Leeds, które przez lata było obsługiwane równolegle przez obu przewoźników. Decyzja Wizz Aira o wycofaniu się z tej trasy oznacza koniec konkurencji na tym kierunku i ogranicza możliwości podróży na północ Anglii dla mieszkańców Pomorza.

Tymczasowe zawieszenie dotyczy także trasy do Rygi. Choć Ryanair nie usunął jej całkowicie z rozkładu, w najbliższym czasie nie będzie można polecieć z Gdańska bezpośrednio na Łotwę. Alternatywą pozostają loty z Krakowa obsługiwane przez Ryanaira oraz połączenia z Warszawy realizowane przez LOT.

Kraków bez lotów do Bolonii

Zmiany w siatce połączeń dotknęły również Kraków. Wizz Air zdecydował się na wycofanie lotów do Bolonii - miasta, które uchodzi za jedną z najpiękniejszych włoskich destynacji, słynącą z zabytkowego centrum i wyśmienitej kuchni.

Dla mieszkańców Małopolski oznacza to konieczność szukania alternatywnych tras. Do Bolonii wciąż można polecieć z Warszawy na pokładzie Wizz Aira lub z Krakowa, Wrocławia i Modlina korzystając z oferty Ryanaira. Dodatkowo, od 31 marca 2026 roku, na tej trasie pojawi się również narodowy przewoźnik - LOT.

Nowe trasy, ale i bolesne cięcia

Decyzje przewoźników o likwidacji wybranych tras mogą zaskakiwać, zwłaszcza w kontekście niedawnych zapowiedzi ekspansji. W sezonie zimowym Ryanair i Wizz Air uruchomili łącznie aż 37 nowych połączeń z 10 polskich lotnisk, a tuż po nich ogłosili kolejne trasy na sezon letni. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, rozwój w jednych regionach często oznacza cięcia w innych.

Zmiany w siatce połączeń to efekt wielu czynników - od rentowności konkretnych tras, przez zmieniające się trendy w podróżowaniu, aż po rosnącą konkurencję na rynku lotniczym. Przewoźnicy muszą na bieżąco analizować opłacalność swoich operacji i dostosowywać ofertę do aktualnych potrzeb rynku.