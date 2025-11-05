Polska serialowa na światowym poziomie! Po raz pierwszy w historii to właśnie twórcy odpowiedzialni za największe hity Hollywood – od "Mandaloriana", przez "Z Archiwum X", po "Doktora Who" – zdecydują, który rodzimy serial zasłuży na miano najlepszego. Międzynarodowe jury, złożone z legend branży filmowej i telewizyjnej, już wkrótce wybierze laureatów prestiżowych nagród podczas II BNP Paribas Warsaw SerialCon.

/ materiały prasowe /

To wydarzenie, jakiego jeszcze nie było! Już w tym miesiącu oczy całego filmowego świata zwrócą się na Warszawę. Wszystko za sprawą wyjątkowego konkursu, w którym o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025 powalczą rodzime produkcje fabularne. Tym razem ich jakość ocenią nie tylko polscy krytycy i widzowie, ale przede wszystkim prawdziwe gwiazdy światowego formatu.

W skład międzynarodowego jury weszli twórcy, których nazwiska elektryzują fanów seriali na całym świecie: Barry "Baz" Idoine, operator "The Mandalorian" i "Westworld", Frank Spotnitz, producent legendarnego "Z Archiwum X" i "Człowieka z Wysokiego Zamku", Susie Liggat, producentka "Doktora Who", Edward K. Gibbon, kostiumograf "Dyplomatki" i "Skins", a także Richard Bullock, scenograf "Peaky Blinders" i "Dnia Szakala". Pracom jury przewodniczyć będzie Łukasz Palkowski, reżyser niezapomnianych "Bogów" oraz serialowych hitów "Belfer" i "Chyłka".

Jury z Hollywood - gwarancja najwyższych standardów

Każdy z członków jury to osobowość, która od lat wyznacza trendy w światowej telewizji. Barry "Baz" Idoine słynie z wizualnej wrażliwości i doświadczenia zdobytego przy najbardziej spektakularnych produkcjach science fiction ostatnich lat. Frank Spotnitz to z kolei mistrz narracji, którego pomysły i scenariusze od lat inspirują twórców na całym świecie. Susie Liggat wnosi do jury brytyjską precyzję i umiejętność tworzenia produkcji dla szerokiej, międzynarodowej widowni.

Edward K. Gibbon to ekspert od kostiumów, które nie tylko zdobią, ale opowiadają historię bohaterów - jego projekty to synonim stylu i dbałości o detal. Richard Bullock, współtwórca scenografii do takich hitów jak "Peaky Blinders", potrafi zamienić przestrzeń filmową w integralną część opowieści. Nad całością czuwać będzie Łukasz Palkowski, symbol nowoczesnego, ambitnego kina i telewizji w Polsce.

Kategorie i nagrody - szansa na międzynarodowe uznanie

W tym roku rywalizacja będzie wyjątkowo zacięta. Nagrody zostaną przyznane w kilku kluczowych kategoriach: Najlepszy Serial Roku 2025, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

O randze konkursu świadczą nie tylko prestiżowi jurorzy, ale i atrakcyjne nagrody finansowe. Najlepszy Polski Serial Roku 2025 otrzyma aż 25 tysięcy złotych, a zwycięzcy pozostałych kategorii - po 10 tysięcy złotych. To realne wsparcie dla twórców i motywacja do dalszego podnoszenia jakości polskich produkcji.

Symboliczny krok w stronę światowej sceny

Włączenie do jury uznanych twórców z zagranicy to jasny sygnał: polskie seriale stały się ważną częścią światowego rynku audiowizualnego. To nie tylko prestiż, ale i szansa na konfrontację z globalnymi standardami - od konstrukcji scenariusza, przez realizację zdjęć, po uniwersalność przekazu i artystyczną spójność.

Dla polskich twórców to ogromne wyróżnienie i okazja do dialogu z najlepszymi - możliwość pokazania, że rodzime seriale nie ustępują produkcjom z Hollywood czy Londynu. To także szansa na wypłynięcie na szerokie, międzynarodowe wody i zdobycie nowych widzów.

Gala finałowa

Uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się 30 listopada 2025 roku podczas gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon. To wydarzenie już teraz budzi ogromne emocje - nie tylko wśród twórców i aktorów, ale także widzów, którzy z zapartym tchem śledzą rozwój polskiej sceny serialowej.