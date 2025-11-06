Meghan Markle po ponad siedmiu latach przerwy ponownie pojawi się na ekranie i zagra... samą siebie. Jak potwierdził portal Variety, żona księcia Harry'ego i była gwiazda serialu "W garniturach" zagra epizodyczną rolę w komedii "Close Personal Friends" realizowanej w Los Angeles dla Amazon MGM Studios.

Meghan Markle / East News

W filmie występują m.in. Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson i Henry Golding; reżyseruje Jason Orley.

Rola Meghan Markle w komedii "Close Personal Friends" t o wielki powrót do aktorstwa po ponad siedmiu latach.

W produkcji "Close Personal Friends" - prócz Meghan Markle - wystąpi cała plejada gwiazd. Główne role grają Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson i Henry Golding. Na planie pojawiają się także Melissa Villasenor, Natasia Demetriou, Anna Konkle, Patti Harrison, Jack Shalloo oraz Dustin Demri-Burns.

Według pierwszych informacji fabuła koncentruje się na "zwyczajnej" parze, która podczas wyjazdu do Santa Barbara poznaje parę celebrytów. Nowa znajomość szybko się zacieśnia, jednak przekroczone granice prowadzą do niezręcznych sytuacji.

To wielki moment dla Meghan. Oznacza powrót do robienia tego, co naprawdę kocha - zdradza bliski księżnej informator brytyjskiej gazety "The Sun".

Film reżyseruje Jason Orley na podstawie scenariusza stworzonego wspólnie z Isaakiem Aptakerem. Producentami są Aptaker i Elizabeth Berger. Cała trójka - Orley, Aptaker i Berger - pracowała wcześniej przy komedii romantycznej Amazon MGM "Wróć do mnie".

Meghan Markle wraca na ekran

Markle zdobyła popularność dzięki roli Rachel Zane w serialu "W garniturach", w którym występowała przez siedem sezonów. Pojawiła się także m.in. w filmach "Szefowie wrogowie" oraz "Zapamiętaj mnie". Karierę aktorską porzuciła po ślubie z księciem Harrym w 2018 roku.

Od tego czasu rozwija działalność producencką pod szyldem firmy Archewell Productions, która w sierpniu przedłużyła umowę z Netfliksem. W ramach współpracy Markle była producentką wykonawczą m.in. serii dokumentalnych "Polo" i "Urodzeni liderzy", a także własnego programu lifestyle’owego "Z miłością, Meghan", którego drugi sezon zadebiutował latem.

Decyzję o odejściu z serialu "W garniturach" Markle komentowała w rozmowie z Page Six: Odhaczyłam to, jestem bardzo dumna z pracy na planie, którą tam wykonałam, a teraz czas pracować z [Harrym] jako zespół.

W 2020 roku para ogłosiła rezygnację z pełnienia obowiązków królewskich i zapowiedziała, że będzie dzielić życie między Santa Barbara a Wielką Brytanią.

Amazon MGM Studios odmówiło komentarza w sprawie zaangażowania Meghan do swojej produkcji.