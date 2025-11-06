Dramatyczne informacje napływają z Azji. W południowokoreańskim mieście Ulsan runął jeden z obiektów na terenie mieszczącej się tam elektrociepłowni.

Runął jeden z obiektów na terenie elektrociepłowni w południowokoreańskim mieście Ulsan / HANDOUT/AFP/East News / East News





Władze Korei Południowej obawiają się, że pięć osób pozostaje uwięzionych w czwartek po zawaleniu się dużej konstrukcji w elektrowni w mieście Ulsan - przekazała agencja Reutera, która powołuje się na funkcjonariusza straży pożarnej.

Dodano, że cztery inne osoby zostały wyciągnięte spod gruzów. Wcześniej agencja Yonhap informowała o dwóch osobach, które udało się wyciągnąć spod gruzów są ciężko ranne.