Jeszcze nie pojawiła się w księgarniach, a już wzbudza wiele kontrowersji. Chodzi o biografię Anthony’ego Bourdaina, która opisuje jego ostatnie dni przed tym, jak odebrał sobie życie. W książce można przeczytać SMS-y, jakie słynny dziennikarz kulinarny wysyłał do swojej partnerki, aktorki Asi Argento.

Anthony Bourdain zmarł w 2018 roku. Miał 61 lat / Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / PAP/DPA

Anthony Bourdain zmarł w wieku 61 lat w czerwcu 2018 roku.

Gwiazdor amerykańskich programów kulinarnych, takich jak "Miejsca nieznane" oraz "Bez rezerwacji", odebrał sobie życie w pokoju hotelowym w Strasburgu we Francji. Był w trakcie przygotowywania kolejnego odcinka swojego znanego na całym świecie programu o podróżach kulinarnych.

Teraz okazuje się, że w ostatnich dniach przed śmiercią kłócił się ze swoją partnerką telefonicznie i przez SMS-y.

Prywatna korespondencja Anthony’ego Bourdaina i Asi Argento została upubliczniona w książce, która ma pojawić się w księgarniach w USA 11 października. Autorem biografii "Down and out in paradise: The life of Anthony Bourdain" jest dziennikarz Charles Leerhsen.

Już teraz "New York Times" ujawnił fragmenty treści książki. Są w niej między innymi prywatne wiadomości, świadczące o jego relacji z partnerką, 47-letnią aktorką Asią Argento.

Anthony Bourdain i Asia Argento na zdjęciu z 2017 roku / F. Sadou / PAP/AdMedia

Na klika dni przed śmiercią Anthony Bourdain miał zobaczyć zdjęcia, jakie paparazzi zrobili aktorce tańczącej z francuskim reporterem Hugo Clémentem. Bourdain miał być bardzo wzburzony.

"Ze mną wszystko w porządku. Nie jestem złośliwy. Nie jestem zazdrosny, że byłaś z innym mężczyzną. Nie jesteś moją własnością. Jak już mówiłem. Jak obiecałem. Jak naprawdę miałem na myśli" - pisał do Argento - "Ale byłaś lekkomyślna. Byłaś nieostrożna wobec mojego serca. Mojego życia".

Aktorka odpowiedziała: "Dłużej nie wytrzymam". Potem miała zerwać relację z Bourdainem z powodu jego obsesji - można przeczytać w książce.

Dzień później, w ostatnich godzinach swojego życia, Anthony Bourdain jeszcze napisał: "Czy jest coś, co mógłbym zrobić?". Asia Argento odpowiedziała: "Przestań mnie niepokoić".

Bourdain napisał: "ok". Kilka godzin później został znaleziony martwy.