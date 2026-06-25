Straż leśna we współpracy z policją zatrzymała osobę podejrzaną o serię podpaleń lasu w okolicy miejscowości Krucz w Wielkopolsce. W akcji wykorzystano m.in. drona z kamerą termowizyjną.

/ arch. Nadleśnictwa Krucz /

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W związku z serią podpaleń lasu w okolicy miejscowości Krucz (powiat czarnkowsko-trzcianecki) służby postanowiły złapać sprawcę na gorącym uczynku. Wspólną akcję zorganizowali leśnicy i policjanci.

Do dyskretnej obserwacji terenu lasu wykorzystany został dron z kamerą termowizyjną. Jego operatorzy przekazywali na bieżąco informacje do funkcjonariuszy w terenie.

Osoba podejrzewana o dokonywanie podpaleń została zatrzymana po zmroku na gorącym uczynku - po kolejnym zaprószeniu ognia. Pożar lasu został szybko ugaszony.