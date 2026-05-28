Cztery nowe polskie restauracje zostały wyróżnione w tym roku prestiżową gwiazdką Michelin. Łącznie mamy u siebie już 11 takich przybytków. Gala przewodnika odbyła się w środę w Krakowie.

Polska z kolejnymi gwiazdkami Michelin. Oto pełna lista wyróżnionych restauracji (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W trakcie uroczystości w Centrum Kongresowym ICE przyznano nowe wyróżnienia oraz utrzymano dotychczasowe.

Dwie gwiazdki kolejny rok z rzędu ma krakowska Bottiglieria 1881, której szefem kuchni jest Przemysław Klima.

Po jednej gwiazdce utrzymały:

Arco by Paco Perez (Gdańsk)

Muga (Poznań)

hub.praga (Warszawa)

NUTA (Warszawa)

Rozbrat 20 (Warszawa)

Giewont (Kościelisko)

Do prestiżowego grona dołączyła jeszcze jedna stołeczna restauracja - Alon Omakase. To miejsce specjalizujące się w sushi podawanym w myśl zasady, w której gość pozostawia wybór dań szefowi kuchni. Jurorzy docenili je m.in. za najwyższej jakości składniki takie jak przegrzebki z Hokkaido i hiszpański tuńczyk, a także za "hipnotyzujące, mistrzowskie umiejętności posługiwania się nożem".

Powody do zadowolenia mają mieszkańcy Wrocławia, jako że w ich mieście pojawiły się aż dwa gwiazdkowe miejsca.

To BABA - bistro z nowoczesnymi interpretacjami klasycznych polskich dań. Szefową kuchni jest tam Beata Śniechowska, która została pierwszą Polką wyróżnioną gwiazdką Michelin. Jurorzy polecają m.in. pierś z kaczki w 5 smakach.

I Most - restauracja specjalizująca się w menu degustacyjnych. Jurorzy chwalą ją za starannie przemyślane połączenia najwyższej klasy składników.

Ostatnią nową restauracją wyróżnioną w tym roku jest Steampunk w Pszczynie (woj. śląskie). Jurorom spodobała się lokalizacja lokalu na ósmym piętrze dawnej wieży ciśnień, nietuzinkowy wystrój wnętrza i przede wszystkim poziom kulinarny. W przewodniku podkreślono walor długo pieczonego żeberka wołowego z warstwą szczypiorku.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że w tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy inspekcji poddano restauracje nie tylko w kilku kluczowych miastach, ale we wszystkich regionach Polski.

Przewodnik Michelin. Co oznacza liczba gwiazdek?

Gwiazdki przyznawane restauracjom przez przewodnik Michelina to tradycja sięgająca stu lat. We Francji pojawiły się w 1926 r. i dla branży restauracyjnej wciąż są najbardziej liczącym się wyróżnieniem. W Polsce gwiazdkę pierwszy raz uzyskała w 2013 r. restauracja z Warszawy.

Jedna gwiazdka oznacza, że restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie, bardzo dobrą w swojej kategorii. Dwie - to znakomita kuchnia, w której przejawia się wyrafinowanie i talent. Trzy - to kuchnia, której twórcy osiągnęli wyżyny talentu i można ją uznać za dzieło sztuki. Jak podaje Michelin, kryteriów oceny jest pięć:

jakość produktów,

połączenie smaków,

biegłość technik kulinarnych,

sposób, w jaki w daniach przejawia się indywidualność kucharza

oraz spójność całego menu.

Z kolei obsługa czy styl restauracji nie wpływają na ocenę.