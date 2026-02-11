Logo, opatrzone biało-czerwonym napisem, nawiązuje do słynnej filmowej postaci Rocky’ego oraz do sposobu, w jaki nazwisko polskiego prezydenta wymawia prezydent USA Donald Trump. Hasło to pojawiało się także podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, który znany jest z zamiłowania do sportów walki.

Na stronie internetowej firmy można kupić koszulki za 79 zł oraz bluzy za 179 zł. Dostępne są też inne przedmioty jak kubki czy zegarki. Marka aktywnie promowała się w mediach społecznościowych, wykorzystując zdjęcia prezydenta w swoich produktach, często wykonane przez fotografów Kancelarii Prezydenta, co wywołało pytania o charakter tej współpracy.

Oświadczenie prezesa spółki

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mediów, prezes i właściciel spółki Nowrocky, Maciej Bartasun, wydał oficjalne oświadczenie. W e-mailu do Onetu podkreślił, że utworzenie spółki oraz sklepu internetowego było "inicjatywą prywatną osób fizycznych i nie posiada oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta RP ani samego prezydenta".

Bartsun zapewnił, że zarówno Karol Nawrocki, jak i Kancelaria Prezydenta "nie są w żaden sposób związani marketingowo czy finansowo z działalnością spółki". Dodał również, że relacje spółki z osobami trzecimi mają "charakter prywatnoprawny i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Znak towarowy zarejestrowany przez siostrę Nawrockiego

Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że logo marki Nowrocky zostało zarejestrowane jako znak towarowy przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta. Spółka nie odpowiedziała wprost na pytania dotyczące umowy z Niną Nawrocką i warunków korzystania ze znaku.

Prezes firmy zapewnił jedynie, że wszystkie oznaczenia słowno-graficzne używane przez spółkę są objęte ochroną prawną i wykorzystywane zgodnie z przepisami.

Zdjęcia prezydenta

Bartasun odniósł się także do wykorzystywanych komercyjnie zdjęć wykonanych przez fotografów z Kancelarii Prezydenta. Według niego "wszystkie materiały zostały wcześniej opublikowane w systemach teleinformatycznych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co biorąc pod uwagę instrukcje zamieszczone na stronie internetowej Kancelarii w naszej ocenie uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel".

Mimo takiego uzasadnienia większość zdjęć przedstawiających Karola Nawrockiego w ubraniach marki Nowrocky została usunięta z profili społecznościowych firmy.

Jednocześnie spółka zapowiedziała, że w razie potrzeby wystąpi do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o wyrażenie zgody na dalsze korzystanie z tych materiałów. Pomimo usunięcia większości zdjęć, wciąż można znaleźć wpisy, w których widnieje wizerunek prezydenta z logo firmy.

Powiązania personalne

Choć oficjalnie firma nie jest powiązana z prezydentem, uwagę zwracają personalne powiązania. Poza siostrą prezydenta, do której należy znak towarowy, pełnomocnikiem spółki został gdański radca prawny Adam Soszyński, który pracował w Muzeum II Wojny Światowej w czasach, gdy dyrektorem był Karol Nawrocki. Soszyński przyznaje, że zna prezydenta osobiście.