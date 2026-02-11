Spółka handlująca ubraniami z logo Nowrocky wydała oficjalne oświadczenie w sprawie powiązań z Karolem Nawrockim. Prezes firmy w wiadomościach do Onetu zapewnił, że działalność ma charakter prywatny i nie jest autoryzowana przez Kancelarię Prezydenta RP.
- Spółka Nowrocky sprzedaje ubrania i gadżety z logo nawiązującym do Karola Nawrockiego.
- Prezydent publicznie pojawiał się w ubraniach tej marki, co wywołało spekulacje o powiązaniach.
W ostatnich tygodniach marka Nowrocky znalazła się w centrum uwagi. Powodem jest aktywność Karola Nawrockiego, który podczas wystąpień i spotkań, m.in. z polskimi olimpijczykami, pojawiał się w ubraniach tej marki. To nie był pierwszy raz, gdy prezydent promował ten logotyp - już w grudniu 2025 roku opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z siłowni, na którym miał na sobie bluzę i czapkę z tym samym napisem.