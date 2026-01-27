Kryminalny serial "Klangor" podbił serca widzów. Teraz na ekrany trafia drugi sezon. Tym razem główną rolę, Heleny Zdun, gra Małgorzata Gorol. Aktorka jest znana z mocnych, dramatycznych ról filmowych i teatralnych. "Rozumiem też, że ludziom trzeba dawać rozrywkę, że ludziom jest potrzebny śmiech (...). Mnie też taka zmiana była potrzebna" - mówi w rozmowie z RMF FM.

Kadr z serialu "Klangor" / Canal+ / Materiały prasowe

Małgorzata Gorol zagrała bardzo dobre role kobiet, które los mocno doświadczył. Była mamą autystycznego syna w "Śubuku" i żoną górnika w "Jednej duszy".

W "Klangorze 2" zagrała atrakcyjną kobietę, która pracowała w salonie masażu erotycznego. Serialowa Hela to postać kontrowersyjna. Porzuciła córkę, 15 lat nie było jej w kraju, wraca z Berlina i szuka swojego dziecka, które zaginęło krótko po ich spotkaniu.

Granie wyparcia i tych wszystkich problemów, ale też konfrontacja z tym, co wyparte, czyli przyjazd do Świnoujścia i takie powolne topnienie - opisuje swoją rolę Gorol. Odczytuję ten scenariusz i tę bohaterkę, jako osobę, która przyjechała twarda i mocna jak skała, i ona się rozpadnie - dodaje aktorka.

W tym samym czasie, gdy znika Wiki, w miejscowym więzieniu dochodzi do zdarzeń, które zaczynają psuć sprawnie działającą machinę narkotykowego przemytu. Od tego momentu losy bohaterów zaczynają się splatać.

Nietuzinkowa produkcja, w której odwrócono role

Miałam ochotę zagrać w kryminale - mówi w RMF FM aktorka. Intryga jest tu naprawdę świetnie skonstruowana. (...) A to, co aktorsko mnie zachęciło, to naprawdę duży potencjał perypetii dramatycznych, który był dużym wyzwaniem. Tego ciężaru, który trzeba było nieść na barkach, naprawdę w życiu Heli jest dużo - opowiada Małgorzata Gorol.

Artystka zwraca uwagę, że w Klangorze zastosowano ciekawy zabieg dramaturgiczny, czyli odwrócenie ról.

Do znanych widzom z pierwszego sezonu kreacji wracają Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. W drugiej odsłonie "Klangoru" pojawiają się również nowi bohaterowie. W postać Wiki wciela się Mary Pawłowska, Piotr Trojan gra jej partnera Kubę Bojkę, Jacek Beler występuje jako więzień Olek Trzciński, a Weronika Książkiewicz jako Jagoda, obecna żona Artura Zawiszy.

Serial można oglądać w Canal+.

Gorol gra w teatrze, filmach i serialach

Małgorzata Gorol jest bardzo cenioną aktorką teatralną. Można było oglądać ją na takich scenach jak: Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr Polski we Wrocławiu oraz TR Warszawa. Występowała również gościnnie w Nowym Teatrze w Warszawie czy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

30 i 31 stycznia w Komunie Warszawa można zobaczyć spektakl "Święta kluska" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. To nietypowy musical poświęcony psu.

A w marcu aktorka wyjeżdża na plan kolejnego filmu. Tym razem to ostatni etap prac przy opowieści o Wandzie Rutkiewicz. Gorol gra w nim jedną z himalaistek.