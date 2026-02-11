Osiem osób usłyszało zarzuty po poniedziałkowej bójce w Kościerzynie. W środę przed prokuratorem stanie kolejnych 13 zatrzymanych. Wśród podejrzanych są także nieletni. Sprawcom grozi nawet do 5 lat więzienia.

/ Pomorska Policja / Facebook /

Ośmiu mężczyzn w wieku 21-37 lat usłyszało zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim.

W środę do prokuratury doprowadzonych zostanie kolejnych 13 zatrzymanych.

Wśród nich są także dwie osoby nieletnie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorek do Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie doprowadzono ośmiu mężczyzn w wieku od 21 do 37 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w pobiciu, które miało charakter chuligański.

Sprawcy działali publicznie z błahego powodu, w ten sposób manifestując lekceważenie do porządku prawnego. Jest to występek o charakterze chuligańskim - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kolejne przesłuchania

Na środę zaplanowano przesłuchania co najmniej 13 kolejnych zatrzymanych. Decyzje dotyczące ewentualnych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policyjny czy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, mają zostać podjęte po przesłuchaniu wszystkich podejrzanych.

Po przesłuchaniu zostały podjęte decyzje procesowe odnośnie tych mężczyzn. Jakie to były decyzje? Będziemy mogli o tym poinformować po zakończeniu czynności w tej sprawie - zaznaczył Duszyński.

Wśród zatrzymanych znajdują się także dwie osoby nieletnie. Ich sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Surowe kary za udział w bójce

Za udział w bójce grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku przestępstwa o charakterze chuligańskim sąd nie może zastosować najniższej możliwej kary - minimalny wymiar kary wynosi wówczas 6 miesięcy więzienia.

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Kościerzynie, gdzie trenowali zawodnicy. Grupa kilkudziesięciu osób wtargnęła na teren obiektu, w wyniku czego 18 osób zostało poszkodowanych. Policja zatrzymała łącznie 31 osób.