Marek Kondrat po wieloletniej przerwie powrócił do aktorstwa, by zagrać rolę Ignacego Rzeckiego w "Lalce" reżyserowanej przez Macieja Kawalskiego. Na oficjalnych profilach społecznościowych filmu pojawiły się pierwsze zdjęcia Kondrata w charakteryzacji.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki / https://www.facebook.com/lalka.film / Materiały prasowe

Kondrat: Rzecki to postać z dwóch światów

"Lalka" jest moją ulubioną powieścią. Nigdy wcześniej w moim aktorskim życiu nie miałem okazji znaleźć się wśród jej bohaterów - mówił Marek Kondrat w czerwcu, gdy ogłoszono, że to właśnie on wcieli się w postać Ignacego Rzeckiego - starego subiekta i przyjaciela Stanisława Wokulskiego.

Rzecki to postać z dwóch światów - odchodzącego i obecnego. Ta perspektywa jest mi bardzo bliska i sprawia, że aktualność tej powieści odczuwam szczególnie mocno. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi - dodał Kondrat.

Warto przypomnieć, że w poprzednich ekranizacjach "Lalki" Bolesława Prusa rolę Ignacego Rzeckiego grali Bronisław Pawlik (w serialu Ryszarda Bera) i Tadeusz Fijewski (w filmie Wojciecha Jerzego Hasa).

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki / https://www.facebook.com/lalka.film / Materiały prasowe

Obsada "Lalki" pełna jest znanych nazwisk

Film "Lalka" Macieja Kawalskiego trafi do kin 30 września 2026 r. Marcin Dorociński mierzy się z rolą Stanisława Wokulskiego, a Izabelą Łęcką została Kamila Urzędowska.

Oprócz nich na ekranie zobaczymy też m.in. powracającego do aktorstwa po wieloletniej przerwie Marka Kondrata (Ignacy Rzecki), Andrzeja Seweryna (Tomasz Łęcki), Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Maję Komorowską, Agatę Kuleszę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską, Cezarego Żaka, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika i Macieja Musiałowskiego.

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować - zapewniał reżyser nowej "Lalki" Maciej Kawalski.

Będzie też serialowa "Lalka" z Schuchardtem i Drzymalską

W przyszłym roku do widzów trafi także serialowa adaptacja "Lalki". Dla Netflixa przygotowuje ją twórca "Kosa" i "Ataku paniki" - Paweł Maślona.

W serialowej "Lalce" główne role grają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Wiadomo, że produkcja ma być sześcioodcinkowa. Za scenariusz odpowiadają Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Paweł Maślona. Autorem zdjęć jest Paweł Flis. Kostiumy przygotowała Dorota Roqueplo.