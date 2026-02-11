Britney Spears, jedna z największych gwiazd muzyki pop, sprzedała prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Według doniesień niezależny wydawca muzyczny nabył prawa do hitów Spears za około 200 milionów dolarów.

Britney Spears – ikona popu sprzedaje swoje największe hity / Frank May / PAP/DPA

Britney Spears - ikona popu sprzedaje swoje największe hity

Britney Spears to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej przeboje, takie jak "...Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" czy "Toxic", przez lata królowały na listach przebojów.

Teraz, jak podaje BBC, Spears zdecydowała się sprzedać prawa do całego swojego katalogu muzycznego. Transakcja miała zostać sfinalizowana 30 grudnia 2025 roku, a jej wartość szacuje się na około 200 milionów dolarów.

Kto stoi za zakupem praw do hitów Britney Spears?

Primary Wave to niezależny wydawca muzyczny, który w ostatnich latach zyskał rozgłos dzięki nabywaniu praw do katalogów największych gwiazd. W ich portfolio znajdują się już utwory takich artystów jak Notorious B.I.G., Prince czy Whitney Houston.

Britney Spears nie jest jedyną artystką, która zdecydowała się na taki krok. W ostatnich latach swoje katalogi sprzedali m.in. Bruce Springsteen (za 500 milionów dolarów), Justin Bieber, Justin Timberlake czy Shakira. Dla wielu gwiazd to sposób na zabezpieczenie finansowej przyszłości i zamknięcie pewnego etapu kariery.

Sama Britney Spears zadeklarowała w styczniu 2024 roku, że "nigdy nie wróci do przemysłu muzycznego".