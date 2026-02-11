"Sportowiec potrzebuje przygotowania fizycznego, technicznego, taktycznego i psychologicznego" - mówił na antenie Radia RMF24 prof. dr hab. Jan Blecharz z Zakładu Psychologii Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie. Psycholog-cudotwórca, jak się o nim mówi, w latach 1998-2003 współpracował z Adamem Małyszem. Skomentował dla nas m.in. sukces srebrnego medalisty 19-letniego Kacpra Tomasiaka oraz bulwersującą sprawę hejtu, który wylał się na 19-letnią skoczkinię narciarską Polę Bełtowską.

ZIO 2026 - Pola Bełtowska, Kamil Tomasiak, Damian Żurek / Pawel Murzyn/East News/Rex Features/East News/IMAGO/Andre Weening/Imago Sport and News/East News / East News

Oczy całego świata zwrócone na igrzyska

O tym, jak wyjątkowe to wydarzenie oraz o tym, z czym aktualnie muszą mierzyć się sportowcy opowiadał na antenie Radia RMF24 prof. dr hab. Jan Blecharz z Zakładu Psychologii Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie, który stoi za wielkimi sukcesami Adama Małysza, a z reprezentacją pracował przez 5 lat od 1998 roku. Współpracował m.in. z oszczepniczką Marią Andrzejczyk, która na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobyła srebrny medal. W kontekście rozwoju nowoczesnej, praktycznej psychologii sportu w Polsce prof. Blecharza uznaje się za jednego z pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli.

Igrzyska olimpijskie są bardzo specyficzną imprezą sportową, która odbywa się raz na cztery lata. Wieńczy okres, który w starożytności nazywano właśnie "olimpiadą", a olimpiada kończyła się igrzyskami olimpijskimi. To czas wyjątkowy, kiedy oczy całego świata są zwrócone na areny sportowe, bo igrzyska olimpijskie to jest impreza wielowymiarowa, również kulturowa. Jest tam bardzo mocno podkreślana tożsamość narodowa; nie ma reklam poza reklamami sprzętu sportowego - powiedział nasz gość na antenie Radia RMF24.

Dziś sportowcy mierzą się z zupełnie innymi problemami

Prof. dr hab. Jan Blecharz zauważył, że młodym sportowcom towarzyszy ogromna presja, będąca jednocześnie przywilejem, który w pewnym sensie powinni docenić. Jak ocenia 19-letniego Kacpra Tomasiaka , który został srebrnym medalistą olimpijskim w Predazzo?

Jeżeli chodzi o Kacpra, to to, co się rzuca w oczy, to jego dystans (...) i spokój. Jestem pod wrażeniem tego, jak on ten drugi skok pięknie wytrzymał i nie tylko daleko skoczył, ale również bardzo ładnie wylądował. To jest zawodnik, z którym na pewno możemy wiązać przyszłość i myślę, że to jest piękna taka sztafeta pokoleń, tak jak się słusznie zauważa: Adam Małysz, Kamil Stoch i koledzy, którzy zdobywali medale, Kubacki, Żyła. A teraz mamy Kacpra. Tylko trzymać kciuki, żeby się rozwijał - powiedział psycholog przez wiele lat pracujący z Adamem Małyszem.

Czy sportowiec rodzi się z takim talentem, czy też może go wytrenować? O to także pytaliśmy eksperta.

Mówimy o różnicach indywidualnych. Każdy z nas ma dany typ układu nerwowego, siłę tego układu nerwowego, ruchliwość. Mamy również mamy taką cechę, którą nazywa się w psychologii zapotrzebowaniem na stymulację. Czyli funkcjonujemy optymalnie przy różnych poziomach obciążenia i przy różnym natężeniu emocji - również i lęku. Nazywamy to właśnie strefą optymalnego funkcjonowania. To jest jedna prawda rzecz, a druga, to pewne cechy, takie jak odporność psychiczna, tolerancja na stres. To można wypracować - powiedział prof. dr hab. Jan Blecharz.

Sportowcy a hejt. Pola Bełtowska i fala nienawistnych komentarzy

Specjalista skomentował na antenie Radia RMF24 również wstrząsający hejt, który dotknął Polę Bełtowską, 19-letnią polską skoczkinię narciarską i kombinatorkę norweską, która reprezentuje nas na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na skoczni w Predazzo. Nie wiedzie jej się, za co jest brutalnie atakowana w sieci. Oświadczenie w tej sprawie wydał Polski Związek Narciarski .

Ważne, żebyśmy po pierwsze byli świadomi tego - "zrobiłam, zrobiłem wszystko, co było możliwe, do zawodów stanąłem w sposób uczciwy, szlachetny, dobrze się przygotowałem, nic po drodze tutaj nie zawaliłem", ale z drugiej strony, żebyśmy też mieli wsparcie w osobach najbliższych, w rodzinie, w grupie, w sztabie szkoleniowym, w przyjaciołach. Nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać wszyscy temu, co nazywamy hejtem, taką wrogością, często anonimową, często niezasłużoną. Ważne jest, żeby myśleć "mam wsparcie w osobach, na których mi zależy, w osobach bliskich". Wszyscy w jakiś sposób powinniśmy starać się kształtować (…) poprzez sport pewne postawy kibiców, które nieraz potrafią być wspaniałe - dodał prof. dr hab. Jan Blecharz.

Dziś piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Środa 11 lutego to piąty dzień igrzysk olimpijskich 2026. Rozegranych zostanie 8 zawodów finałowych. "Rozkład jazdy" na dzisiaj to:

biathlon: 14.15 bieg indywidualny na 15 km K

14.15 bieg indywidualny na 15 km K kombinacja norweska: 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg

13.45 skocznia normalna/10 km, bieg łyżwiarstwo figurowe: 19.30 pary taneczne, taniec dowolny

19.30 pary taneczne, taniec dowolny łyżwiarstwo szybkie: 18.30 1000 m M

18.30 1000 m M narciarstwo alpejskie: 11.30 supergigant M

11.30 supergigant M narciarstwo dowolne: 14.15 jazda po muldach K

14.15 jazda po muldach K saneczkarstwo: 18.53 dwójki K, 2. ślizg, 19.44 dwójki M, 2. ślizg

18.53 dwójki K, 2. ślizg, 19.44 dwójki M, 2. ślizg curling: 19.05 faza grupowa M

19.05 faza grupowa M hokej na lodzie: 16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia,21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy

16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia,21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy kombinacja norweska: 10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków

10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków narciarstwo dowolne: 11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2

11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2 saneczkarstwo: 17.00 dwójki K, 1. ślizg, 17.51 dwójki M, 1. ślizg

17.00 dwójki K, 1. ślizg, 17.51 dwójki M, 1. ślizg snowboard: 10.30 halfpipe K, kwalifikacje, 19.30 halfpipe M, kwalifikacje

/ Mateusz Krymski / PAP