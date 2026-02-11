​W warszawskim Sądzie Okręgowym wyznaczono już sędziego do podjęcia decyzji ws. wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sprawa trafiła do sędziego Dariusza Łubowskiego, który dziś został odwołany z funkcji szefa sekcji zajmującej się wydawaniem ENA.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

Procedura wystawienia Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) dla byłego ministra wyraźnie się komplikuje. Wniosek prokuratury już wczoraj trafił do referatu sędziego Łubowskiego, ponieważ to on dotąd zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z ENA.

Dziś jednak prezes sądu odwołała go z tej funkcji. Warto przypomnieć, że to sędzia Łubowski uchylił wcześniej ENA wobec zastępcy Zbigniewa Ziobry, Marcina Romanowskiego. Wówczas prokuratura skutecznie zawnioskowała o jego wyłączenie z rozpatrywania ponowionego wniosku w tej sprawie.

Niewykluczone, że podobny scenariusz powtórzy się także teraz - przy rozpatrywaniu wniosku o ENA dla Zbigniewa Ziobry. Dopiero po rozstrzygnięciu kwestii ewentualnego wyłączenia sędziego będzie wiadomo, do kogo ostatecznie trafi sprawa dotycząca ścigania byłego ministra.

Odwołanie sędziego Łubowskiego wynikało z problemów organizacyjnych

Odwołanie sędziego Dariusza Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji ds. międzynarodowych warszawskiego sądu wynikało z problemów organizacyjnych - ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według niego decyzja ta wiązała się z trudnościami funkcjonowania jednoosobowej sekcji, a nie z treścią orzeczeń sędziego.

O odwołaniu Łubowskiego poinformowała we wtorek przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka, która określiła tę decyzję jako szykanę wobec sędziego.

Na platformie X zamieściła skan pisma w tej sprawie skierowanego do sędziego przez prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beatę Najjar. Czytamy w nim, że z dniem 10 lutego br. Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji zajmującej się postępowaniami międzynarodowymi w sprawach karnych w VIII Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Z pisma wynika też, że uchylono zarządzenie z 2019 r. o powierzeniu mu roli koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych. W konsekwencji wstrzymano wypłatę przysługującego sędziemu z tego tytułu dodatku funkcyjnego.