Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu filmowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Znamy też datę premiery tej oczekiwanej produkcji, w której główne role grają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Film Macieja Kawalskiego trafi do kin 30 września 2026 roku.

Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska na planie "Lalki" / Archiwum Gigant Films / Materiały prasowe

Producent nowej "Lalki": Przywróci wiarę w kino

Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować - zapewnia reżyser nowej "Lalki" Maciej Kawalski.

Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt! Dajemy z siebie absolutnie wszystko i powstaje coś specjalnego, pięknego i ważnego - dodaje.

Zwiastun nowej "Lalki" został już pokazany na forum polskich kin w Gdyni. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do sieci.

Kamila Urzędowska na planie "Lalki" / Archiwum Gigant Films / materiały promocyjne

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino. Oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie - zapowiada producent filmu Radosław Drabik.



Marcin Dorociński na planie "Lalki" / Archiwum Gigant Films / Materiały prasowe

Obsada nowej "Lalki": Od Kondrata po Ogrodnika

Obsada filmowej "Lalki" wypełniona jest nazwiskami popularnych aktorów kilku pokoleń. Marcin Dorociński mierzy się z rolą Stanisława Wokulskiego, a Izabelą Łęcką została Kamila Urzędowska.

Marcin Dorociński na planie nowej "Lalki" / Archiwum Gigant Films / Materiały prasowe

Oprócz nich na ekranie zobaczymy też m.in. powracającego do aktorstwa po wieloletniej przerwie Marka Kondrata (Ignacy Rzecki), Andrzeja Seweryna (Tomasz Łęcki), Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Maję Komorowską, Agatę Kuleszę, Karolinę Gruszkę, Borysa Szyca, Maję Ostaszewską, Cezarego Żaka, Filipa Pławiaka, Dawida Ogrodnika i Macieja Musiałowskiego.

Będzie też serialowa "Lalka" z Schuchardtem i Drzymalską

Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska jako Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka / Michal Klusek/Netflix / Materiały prasowe

Warto przypomnieć, że w przyszłym roku do widzów trafi także serialowa adaptacja "Lalki". Dla Netflixa przygotowuje ją twórca "Kosa" i "Ataku paniki" - Paweł Maślona.

W serialowej "Lalce" główne role grają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Wiadomo, że produkcja ma być sześcioodcinkowa. Za scenariusz odpowiadają Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Paweł Maślona. Autorem zdjęć jest Paweł Flis. Kostiumy przygotowała Dorota Roqueplo.

Serial "Lalka" to przede wszystkim współczesny melodramat, w którym opowiadamy o miłości, obsesji i społecznym rozdarciu, ale nie zamykamy się w jednej konwencji - podkreślał Paweł Maślona. Pojawią się tu również elementy tragikomedii i kryminału, bo zależy nam na gatunkowej przygodzie pełnej emocjonalnych odcieni - zapewniał reżyser.

Pozwoliliśmy sobie trochę odfrunąć od pierwowzoru i pofantazjować - zdradził Maślona w październikowej rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.

Kultowej ekranizacje "Lalki" sprzed lat

Beata Tyszkiewicz na planie "Lalki" / Eugeniusz Wołoszczuk / PAP

Słynna powieść Bolesława Prusa była już wcześniej ekranizowana. W 1968 r. miał premierę film "Lalka" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Wokulskiego grał w nim Mariusz Dmochowski, a Łęcką - Beata Tyszkiewicz. W obsadzie byli też m.in. Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Zdzisław Maklakiewicz, Jan Machulski, Bogumił Kobiela i Andrzej Łapicki. Autorem muzyki do filmu był Wojciech Kilar.

Jerzy Kamas na planie serialowej ekranizacji "Lalki" / Piotr Walczak / PAP

W 1978 r. na ekrany trafiła serialowa "Lalka" w reżyserii Ryszarda Bera. W tej wersji Wokulskim był Jerzy Kamas, a Łęcką Małgorzata Braunek. W obsadzie byli też m.in. Bronisław Pawlik, Jan Englert, Marta Lipińska, Andrzej Zaorski i Piotr Fronczewski. Muzykę do serialu skomponował Andrzej Kurylewicz.