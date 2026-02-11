​Karę 4,5 roku więzienia, a także grzywny białostocki sąd wymierzył głównemu oskarżonemu ws. przemytu ludzi przez granicę przez grupę przestępczą. Razem z nim sześciu innych cudzoziemców - Gruzini i obywatele Mołdawii - usłyszało wyroki więzienia i grzywny. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zorganizowała przerzut co najmniej 1320 osób od stycznia 2022 r. do września 2023 r.

Siedmiu cudzoziemców zostało skazanych za przemyt ludzi przez granicę (zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkusnik/East News / Shutterstock

Jak działali przestępcy?

Przemytnicy za pośrednictwem komunikatorów internetowych grupy werbowali kierowców (tzw. kurierów), zapewniali im pojazdy oraz wyznaczali precyzyjne punkty odbioru migrantów na tzw. pinezkę - poinformowała w środę rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Katarzyna Zdanowicz. Oddział ten prowadził w tej sprawie śledztwo pod nadzorem podlaskiej delegatury Prokuratury Krajowej.

Grupa dbała o logistykę: finansowała paliwo, noclegi i wyżywienie, a także monitorowała sytuację w pasie przygranicznym, ostrzegając swoich współpracowników przed wzmożonymi kontrolami, rozlokowaniem wojsk przy granicy czy innymi wydarzeniami - przekazała ppłk Zdanowicz.

Stawka za przerzut jednej osoby ze wschodniej granicy Polski do zachodniej wynosiła co najmniej 700 dolarów. Od stycznia 2022 r. do września 2023 r. grupa przestępcza zorganizowała przerzut co najmniej 1320 osób.

4,5 roku więzienia dla głównego oskarżonego

Główny oskarżony w tej sprawie - Ukrainiec podejrzany o kierowanie grupą przestępczą, organizowanie masowego przekraczania granicy oraz kierowanie gróźb karalnych - otrzymał karę 4,5 roku więzienia i 25 tys. zł grzywny. Sąd orzekł też wobec niego przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa - chodzi o kwotę ponad 3,3 mln zł.

Pozostali oskarżeni to dwóch Gruzinów i czterech obywateli Mołdawii. Sąd orzekł wobec nich kary od pół roku do 10 miesięcy więzienia, a także grzywny.

Orzeczenie jest prawomocne

Jak się okazuje, wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku - o którym poinformowała w środę straż graniczna - zapadł w grudniu i jest prawomocny.

Śledztwo w tej sprawie zaczęło się od zatrzymania tzw. kurierów, w ten sposób udało się dotrzeć do osób najwyżej w hierarchii tej grupy - przypomniała straż graniczna. Z uwagi na wielowątkowy charakter sprawy część materiałów wyłączono do odrębnego postępowania.