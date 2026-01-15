W poniedziałek 13 stycznia w swoim domu w Chilmark w stanie Massachusetts został znaleziony martwy John Forté - ceniony raper, multiinstrumentalista i producent muzyczny. Artysta miał 50 lat. Okoliczności jego śmierci są wciąż badane przez policję i lekarza medycyny sądowej.

W poniedziałkowe popołudnie służby ratunkowe w Chilmark, niewielkiej miejscowości na wyspie Martha’s Vineyard w stanie Massachusetts, zostały wezwane do domu znanego muzyka Johna Forté. Jak informują lokalne źródła, ciało artysty znalazł sąsiad, który około godziny 14:25 powiadomił odpowiednie służby. Po przybyciu na miejsce ratownicy stwierdzili zgon 50-letniego rapera. Forté został odnaleziony na podłodze w kuchni swojego domu.

Policja oraz lekarz medycyny sądowej prowadzą śledztwo w sprawie okoliczności śmierci. Jak dotąd wykluczono udział osób trzecich, jednak przyczyna zgonu nie została jeszcze oficjalnie podana do wiadomości publicznej. Szef miejscowej policji, Sean Slavin, podkreślił w rozmowie z mediami, że cała społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią.

Artysta o wyjątkowej karierze

John Forté urodził się w Nowym Jorku i już jako młody człowiek rozpoczął swoją przygodę z muzyką. Sławę zdobył dzięki współpracy z kolektywem Refugee Camp All-Stars oraz legendarnym zespołem Fugees. W wieku zaledwie 21 lat współprodukował dwa utwory na przełomowym albumie "The Score", który przyniósł formacji światowy rozgłos i nominację do nagrody Grammy. Jego talent i zaangażowanie sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych producentów młodego pokolenia.

Forté pojawił się również jako raper w takich utworach jak "Family Business", "Cowboys" czy "Fu-Gee-La". Współpracował z Wyclefem Jeanem przy jego debiutanckiej płycie "Wyclef Jean Presents The Carnival", co jeszcze bardziej ugruntowało jego pozycję na muzycznej scenie. W 1998 roku wydał swój pierwszy solowy album "Poly Sci", który spotkał się z uznaniem zarówno krytyków, jak i fanów.

Cień przeszłości i powrót do muzyki

W 2000 roku kariera Johna Forté została przerwana. Artysta został zatrzymany na lotnisku Newark za próbę przemytu płynnej kokainy o wartości ponad 1,4 miliona dolarów. Sąd skazał go na 14 lat więzienia za zamiar dystrybucji narkotyków. Jednak w 2008 roku, dzięki decyzji prezydenta George’a W. Busha, wyrok został złagodzony, a Forté odzyskał wolność.

Po opuszczeniu więzienia muzyk nie porzucił swojej pasji. Wrócił do pracy twórczej, nagrywał nowe utwory i występował na scenie. Jego ostatni album "Vessels, Angels & Ancestors" ukazał się w 2021 roku, spotykając się z pozytywnym odbiorem wśród słuchaczy.

John Forté pozostawił pogrążoną w żałobie żonę, fotografkę Larę Fuller, oraz dwoje dzieci.