"Próba nieuprawnionego logowania się do systemu przez osoby, które nie miały prawa wyborczego, w sposób masowy, jest ingerencją z zewnątrz" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, szefowa resortu klimatu i środowiska. "Nie jesteśmy w stanie sami tego wyjaśnić. Zakłócanie w Polsce pracy systemów informatycznych jest przestępstwem. W tym zakresie złożymy zawiadomienie do prokuratury, żeby ustalić, czy to zorganizowana akcja czy spontaniczne działanie ludzi" - dodała.

Ingerencja w wybory na szefa Polski 2050? "Złożymy zawiadomienie do prokuratury" Jakub Rutka / RMF FM

Do prac komisji wyborczej nie mam zastrzeżeń, mój pełnomocnik był w Biurze Krajowym podczas procesu wyborczego. Trzeba było pewnie wybrać inny system, lepiej go zabezpieczyć, przestrzegać ludzi, żeby nie wstawali wideo z głosowania do itnernetu - przyznała polityk Polski 2050.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Na pytanie Tomasz Terlikowskiego, czy system wyborczy był dobrze dobrany, polityk odpowiedziała, że zwracała na to uwagę. Parę tygodni przed wyborami zwracałam uwagę, że być może trzeba podjąć dodatkowe zabezpieczenia. Nie było takiej woli - dodała.

Źle, że tak się stało. Ludzie chcą zakończyć proces wyborczy i pracować dalej - zaznaczyła Hennig-Kloska. Dodała, że kończą się kadencje organów władzy w partii i najlepiej byłoby zakończyć ten proces przed 21 stycznia.

Minister klimatu i środowiska przyznała, że w partii sytuacja jest spokojniejsza, niż opisują to media. Wokół mnie zgromadziła się grupa fantastycznych ludzi, których roznosi energia. Chcą pracować, żeby odbudować poparcie społeczne dla Polski 2050 - zaznaczyła i dodała, że "nie chodzi o to, by kwestionować wynik demokratycznych wyborów".

Powrót Szymona Hołowni?

Wielu ludzi kibicuje Szymonowi, licząc, że Pan marszałek nie powiedział politycznie ostatniego zdania - powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Namawiałam Szymona Hołownię, żeby wystartował w wyborach. Dziś jesteśmy w zaawansowanym procesie wyborczym. Trzeba powtórzyć drugą turę. Ludzie chcą zakończyć wybory wewnętrzne i pracować dalej. Pracujemy cały czas, ale pracować też według nowych standardów, na które umówiliśmy z nową przewodniczącą, kimkolwiek nie będzie - podkreśliła Hennig-Kloska.

Nie zmienia to faktu, liczymy na to, że Szymon pozostanie ważnym politykiem Polski 2050 - przyznała Hennig-Kloska i dodała, że zarząd będzie rekomendował wprowadzenie funkcji honorowego przewodniczącego, którą może objąć właśnie Hołownia.

Na czym skupi się teraz Polska 2050?

Na pytanie gospodarza programu, jak teraz będzie wyglądać partia, Hennig-Kloska powiedziała, że postulowała model, w którym Polska 2050 wraca do korzeni, gdzie gospodarka jest jednym z głównych motorów napędowych.

Przedsiębiorczość, zwłaszcza nasza krajowa przedsiębiorczość czy wsparcie lokalnego biznesu. Jesteśmy po okresie dużego kryzysu inflacyjnego. Wiele branż wciąż ma problemy z rentownością. Dzisiaj biznes trzeba wesprzeć, ale samorządowcy są niewątpliwie tu bardzo istotnym elementem współpracy - oceniła Hennig-Kloska.

Niewątpliwie jedno jest pewne. W partii potrzebna jest zmiana. Polska potrzebuje Polski 2050, a Polska 2050, żeby odpowiedzieć na te oczekiwanie, żeby być dalej ważną alternatywą na scenie politycznej, musi zmienić sposób działania - podkreśliła polityk.

