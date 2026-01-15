Sześciu nastolatków z podwarszawskiego Piaseczna brutalnie napadło na 17-latka, którego zaprosili na spotkanie. Poniżali go i dotkliwie pobili. Wszystko kręcili smartfonami. Policjanci zatrzymali sprawców w wieku od 14 do 18 lat.

Sześć osób zostało zatrzymanych / KPP Piaseczno / Policja

Policjanci z Piaseczna zatrzymali sześć osób podejrzanych o znęcanie się nad 17-latkiem.

Wśród zatrzymanych są trzy osoby pełnoletnie oraz trzech nieletnich w wieku 14, 15 i 16 lat.

Ofiara została zwabiona pod pretekstem spotkania towarzyskiego. Co stało się potem?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

17-latek pod pretekstem spotkania towarzyskiego został zwabiony i brutalnie zaatakowany przez grupę rówieśników. Sprawcy bili, kopali, poniżali ofiarę i wszystko nagrywali. Wszyscy uczestnicy rozboju jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani. Wobec trzech najstarszych zastosowany został trzymiesięczny areszt, nieletni decyzją sądu zostali umieszczeni w schroniskach.

Oficer dyżurny piaseczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie od zrozpaczonej mieszkanki powiatu.

Kobieta poinformowała, że jej 17-letni syn został zaproszony przez kolegów na spotkanie, które miało odbyć się na terenie gminy Piaseczno. Gdy nastolatek dotarł na miejsce, zamiast spotkania czekała na niego brutalna napaść. Chłopiec był bity i kopany po całym ciele, a dwóch ze sprawców dopuściło się wobec niego skrajnie poniżających zachowań. Całe zdarzenie było do tego wszystkiego rejestrowane za pośrednictwem telefonów komórkowych - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Policjanci kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali sześć osób, które brały udział w zdarzeniu. Było to trzech nieletnich w wieku od 14, 15 i 16 lat oraz trzy osoby w wieku 17 i 18 lat. Żaden z zatrzymanych nie podał powodów swego zachowania.

Sprawcy znali swoją ofiarę. Najstarszy z nich przewinął się przez policyjne kartoteki w sprawie kradzieży samochodu. Rodzice dwóch młodszych byli notowani przez wymiar sprawiedliwości - informuje reporter RMF FM. Śledczy sprawdzają, czy zatrzymani brali już udział w podobnych zdarzeniach.

Nieletni decyzją sądu rodzinnego zostali umieszczeni na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Z kolei wobec 17-latka oraz dwóch 18-latków Sąd Rejonowy w Piasecznie zastosował trzymiesięczny areszt. Grozi im do 12 lat więzienia.

W toku dalszych czynności procesowych weryfikowane będzie, czy zatrzymane osoby brały udział w innych zdarzeniach, w tym tych o charakterze chuligańskim - zaznaczyła podkom. Gąsowska.