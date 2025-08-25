Netflix ma kłopoty. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił platformie streamingowej zarzuty. Chodzi o podniesienie opłat bez zgody konsumentów. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, platformie grozi kara finansowa i nakaz zwrotu niesłusznie pobranych opłat.

W sierpniu 2024 roku Netflix jednostronnie podniósł ceny niektórych usług nawet o 7 zł miesięcznie.

Platforma informowała o zmianach mailowo i po zalogowaniu na konto, ale nie spełniła wymogów prawnych dotyczących zgody konsumenta.

UOKiK zakwestionował zapisy regulaminu Netflixa pozwalające na jednostronne zmiany cen i warunków umowy.

Według UOKiK każda zmiana ceny w modelu subskrypcyjnym musi być zaakceptowana świadomie przez użytkownika.

Za stosowanie niedozwolonych klauzul Netflixowi grozi kara do 10 proc. obrotu oraz zwrot niesłusznie pobranych opłat.

Ubiegłoroczna podwyżka Netflixa

Jak czytamy w komunikacie UOKiK, Netflix w sierpniu ubiegłego roku jednostronnie podniósł ceny. Niektóre usługi podrożały o 7 zł miesięcznie. Urząd podkreślił, że zabrakło jednak wyraźnej zgody subskrybentów na tę podwyżkę. W związku z tym prezes UOKiK zakwestionował postanowienia regulaminu, które pozwalały platformie jednostronnie zmieniać ceny i inne istotne warunki umowy - bez uzyskania aktywnej zgody użytkownika.

Urząd podkreślił, że informacja platformy o podwyżce opłaty od nowego, miesięcznego okresu subskrypcyjnego wprawdzie została zawarta np. w e-mailu i pojawiała się po zalogowaniu do konta. Nie zostały jednak spełnione warunki niezbędne do tego, aby zmiany dotyczące ceny były zgodne z prawem. Według UOKiK, brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce Netflix traktuje jako zgodę na wyższą opłatę.

UOKiK o braku świadomej zgody konsumenta

W komunikacie podkreślono, że w przypadku, gdy dana platforma działa w modelu subskrypcyjnym, w którym opłata za kolejny okres pobierana jest od konsumenta automatycznie, z karty płatniczej podpiętej do konta, to każda zmiana ceny, planu taryfowego czy istotnych elementów umowy musi się odbyć za świadomą zgodą konsumenta.

"Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach. Sytuacji tej nie zmieni klauzula modyfikacyjna zawarta w umowie, która w przypadku Netflix zostawia zresztą przedsiębiorcy niemal nieograniczoną swobodę przy wprowadzaniu zmian. Tego rodzaju modyfikacje nie mogą odbywać się jednostronnie" - wyjaśnił UOKiK.



Co grozi Netflixowi?

Urząd podał, że za stosowanie klauzul niedozwolonych grozi kara do 10 proc. obrotu za każde postanowienie oraz m.in. tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat. Jeśli zarzuty Prezesa UOKiK potwierdzą się w prowadzonym postępowaniu, nie będą one wiązać subskrybentów i Netflix nie będzie mógł ich stosować wobec konsumentów w przyszłości - wskazał Urząd.

"Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że »brak sprzeciwu« oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi - jak każde świadczenie - nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Urząd przypomniał, że nie jest to pierwsze działanie w tym obszarze - w 2023 r. UOKiK informował, że w wyniku interwencji warunki umowne zmienił Amazon w ramach usługi Amazon Prime i Amazon Prime Video. Teraz w postępowaniach wyjaśniających prezes Urzędu weryfikuje regulaminy i praktyki stosowane przez: Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe. Niektórzy z badanych podmiotów już zadeklarowali zmianę swoich praktyk.