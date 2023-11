​To będzie tydzień oczekiwanych kinowych premier. Na srebrne ekrany wejdą m.in. "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta, polskie science-fiction "W nich cała nadzieja" oraz dokument "Skąd dokąd" o tym, jak Polacy pomagali Ukraińcom tuż po wybuchu wojny. Premierę "Love" pokaże z kolei Teatr 6.piętro w Warszawie.

Kadr z filmu "Napoleon" / materiały prasowe UIP /

"Napoleon"

Wideo youtube

W poniedziałek 20 listopada w stołecznym kinie KinoGram odbędzie się uroczysta premiera filmu "Napoleon" Ridleya Scotta. Do polskich kin nowa produkcja z Joaquinem Phoenixem w roli głównej trafi 24 listopada.

"Napoleon" przedstawia drogę Napoleona Bonapartego do władzy przez pryzmat jego związku z Józefiną. Film - zgodnie z zapowiedzią - ma pokazać jego wizjonerską taktykę wojskową i polityczną. Na ekranie zobaczymy też jedne z najbardziej dynamicznych sekwencji bitew, jakie kiedykolwiek nakręcono.

W obsadzie filmu - oprócz Joaquina Phoenixa - są m.in. Vanessa Kirby, która gra Józefinę, a także Ben Miles, Matthew Needham, Tahar Rahim, Youssef Kerkour i Phil Cornwell. Autorem zdjęć do "Napoleona" jest współpracujący od lat z Ridleyem Scottem Polak Dariusz Wolski.

"W nich cała nadzieja"

W środę 22 listopada w stołecznym kinie Atlantic "W nich cała nadzieja". Film Piotra Biedronia zadebiutuje w kinach 24 listopada. Produkcję z Magdaleną Wieczorek w głównej wyróżniono w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Otrzymała też nagrodę Méliès d'argent dla najlepszego filmu fabularnego na Trieste Science Fiction Festival we Włoszech.

Wideo youtube

"W nich cała nadzieja" jest pierwszym polskim filmem podejmującym tematykę zmian klimatycznych i związanych z tym następstw - mówi producentka Beata Pisula.

Jak przyznaje, w polskim kinie tego typu zagadnienia poruszane są niezwykle rzadko. Dlatego zależało nam bardzo, aby w powstanie filmu zaangażowali się wybitni twórcy, którzy po przeczytaniu scenariusza od razu poczuli, że biorą udział w czymś ważnym, co możemy podarować widzom, dla których sprawy klimatu i Ziemi są aktualnie najważniejsze ­- podkreśla producentka.

Reżyser Piotr Biedroń dodaje, że obraz to swego rodzaju "czerwona kartka", jaką może dać nam Ziemia w przyszłości, jeśli nie zaczniemy o nią dbać. Problem globalnego ocieplenia, topniejące lądolody, pożary, ginące bezpowrotnie gatunki zwierząt czy bezmyślny konsumpcjonizm są już realnym zagrożeniem dla naszej planety - zaznacza.

Plakat filmu "W nich cała nadzieja" / materiały prasowe UIP /

"Skąd dokąd"

24 listopada do kin trafi polsko-francusko-ukraiński dokument "Skąd dokąd". Reżyser Maciek Hamela najpierw kupił vana, którym tuż po wybuchu wojny w Ukrainie przewoził ludzi szukających schronienia, a potem zdecydował, że powstanie z tego film złożony z niezwykłych opowieści.

Światowa premiera odbyła się na festiwalu filmowym w Cannes. Gdy się dowiedziałem, że nasz film trafił do Cannes, pomyślałem, że wreszcie będziemy mogli pokazać światu, ale i Francji, którą bardzo dobrze znam, że ta wojna trwa. Że ludzie nie przestają ginąć w Ukrainie - mówił w RMF FM reżyser.

Maciek Hamela na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę kupił vana i przejechał nim tysiące kilometrów. W języku ukraińskim "skąd" (звідки / zvidky) i "dokąd" (куди / kudy) to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy. Jego auto pełniło w tym czasie przeróżne funkcje - poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku.

"Love" w Teatrze 6.piętro

"[Things We Do for] LOVE" to tytuł premiery w Teatrze 6.piętro, która odbędzie się 25 listopada. Spektakl na podstawie sztuki wybitnego angielskiego dramatopisarza Alana Ayckbourna "Things We Do for Love" reżyseruje Eugeniusz Korin, a występują Anna Dereszowska, Joanna Liszowska, Marek Kalita i Lesław Żurek.

The Sunday Times uznał tę sztukę za "arcydzieło tragicznej komedii i komicznej tragedii". Sam autor mówi o niej, że "to sztuka, w której namiętny romans między dwojgiem ludzi niszczy wszystko wokół nich". W imię miłości można robić rzeczy, których nigdy nie zrobiłoby się w imię niczego innego; w tym zdradzać przyjaciół, kłamać i oszukiwać. Zadziwia mnie fakt, że niektóre z najgorszych ludzkich zachowań są udziałem właśnie zakochanych - dodaje.

To jest spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych. Treść i forma spektaklu w sposób otwarty poruszają kwestie seksu i erotyki.