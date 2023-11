Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że 96. galę rozdania Oscarów, która odbędzie się 10 marca 2024 r., poprowadzi Jimmy Kimmel. Będzie to już jego czwarty występ w tej roli.

Jimmy Kimmel na 95. gali rozdania Oscarów / SDS / Avalon / PAP/AVALON

Jimmy Kimmel to amerykański komik, prezenter i gospodarz popularnego talk show. Prowadził ostatnie rozdanie Oscarów, a także gale w 2017 i 2018 r.

Zawsze marzyłem o tym, by poprowadzić Oscary czterokrotnie - stwierdził Kimmel, cytowany w komunikacie Akademii.

Oscarowe przygody Kimmela

To właśnie Kimmel musiał kilka lat temu reagować na jedną z największych wpadek w historii Oscarów. Chodzi o sytuację, gdy przez pomyłkę ogłoszono, że statuetkę dla najlepszego filmu zgarnia "La La Land", a nie "Moonlight".

Wideo youtube

Na 90. gali rozdania Oscarów Kimmel postanowił w niecodzienny sposób podziękować widzom, którzy oglądają filmy w kinie. W czasie ceremonii razem z delegacją gwiazd (towarzyszyli mu m.in. Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Mark Hamill, Lupita Nyong’o, Emily Blunt, Margot Robbie i Guillermo del Toro) odwiedził pobliskie kino, w którym akurat odbywał się pokaz filmu "Pułapka czasu". Niespodziewający się niczego widzowie mogli nie tylko spotkać się z gwiazdami znanymi z ekranu, ale też otrzymać od nich smakołyki - m.in. hot dogi, którymi strzelano ze specjalnej armatki.

Wideo youtube

Kimmel został zapamiętany również z przytyków pod adresem Donalda Trumpa w czasie oscarowej gali. Prowadzący ze sceny zaczepiał ówczesnego prezydenta USA na Twitterze.

95. rozdanie Oscarów Kimmel rozpoczął od sekwencji nawiązującej do filmu "Top Gun: Maverick". Na scenę opuszczono go z rozłożonym spadochronem, co - w połączeniu z wcześniej wyemitowanym klipem - miało sugerować, że katapultował się z pokładu myśliwca.

Wideo youtube

Wideo youtube

Polskim kandydatem walczącym o nominację dla najlepszego filmu międzynarodowego są "Chłopi". To pełnometrażowa animacja malarska na podstawie powieści Władysława Reymonta, którą wyreżyserował duet znany z głośnego "Twojego Vincenta" - DK Welchman i Hugh Welchman. W obsadzie są m.in. Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał i Andrzej Konopka.

Autorem muzyki do "Chłopów" jest Łukasz L.U.C. Rostkowski. Twórcy filmu walczą również o oscarową nominację w tej kategorii.

Wideo youtube

Będą również inne polskie akcenty?

Wideo youtube

Brytyjskim kandydatem do Oscara w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy" jest nagrodzona Grand Prix Festiwalu w Cannes "Strefa interesów" Jonathana Glazera - film kręcony w Polsce, za którego zdjęcia odpowiada Łukasz Żal. Wśród producentów obrazu jest Ewa Puszczyńska, znana m.in. ze współpracy z Pawłem Pawlikowskim przy "Idzie" i "Zimnej wojnie".

Wszystko wskazuje też na to, że w oscarowym wyścigu liczył będzie się "Napoleon" Ridleya Scotta. Za zdjęcia do tego filmu odpowiada współpracujący od lat z tym reżyserem polski operator - Dariusz Wolski.

Wideo youtube