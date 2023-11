Akcja filmu "Ferrari" w reżyserii Michaela Manna rozgrywa się w 1957 roku. W tym czasie Enzo Ferrari borykał się z problemami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rok wcześniej umarł mu syn, Dino, jego małżeństwo się rozpada, a firmie grozi bankructwo. Szansą na wyjście z tego impasu jest przystąpienie zespołu Ferrari do niezwykle niebezpiecznego wyścigu dookoła Włoch, czyli Mille Miglia. Niestety Alfonso de Portago, hiszpański kierowca Ferrari, w 1957 roku zginął tragicznie podczas tego wyścigu. I po tym wypadku organizatorzy Mille Miglia podjęli decyzję o zawieszeniu tej sportowej imprezy.

Duża część zdjęć do filmu realizowana była we Włoszech w regionie Emilia-Romania. To kolebka Ferrari.

Film wejdzie do polskich kin jeszcze w tym roku - 29 grudnia.