Agnieszka Holland otrzymała specjalną nagrodę watykańskiego festiwalu filmowego Tertio Millennio za "Zieloną granicę". Organizatorzy imprezy podkreślili, że przyznano ją za obraz, który "wstrząsnął sumieniami, oświetlając mroczne strefy i duszę ludzką”.

Nagroda pod nazwą "Fuoricampo" została wręczona Agnieszce Holland podczas uroczystości w rzymskim kinie "Nuovo Olimpia". Reżyserka podziękowała za nagrodę również w imieniu aktywistów pomagających migrantom.

Polska reżyser w czasie spotkania z widzami przed projekcją "Zielonej granicy" opowiadała o źródłach kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Tłumaczyła, że wywołali go Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka.



Aby o tym opowiedzieć, postanowiłam zrobić to, co umiem, czyli nakręcić film fabularny - dodała. Sama byłam emigrantką polityczną, ale to nie ma porównania z sytuacją ludzi, którzy kryją się po lasach - zauważyła.

Festiwal Tertio Millennio, który zrodził się z inicjatywy św. Jana Pawła II, odbywa się pod patronatem watykańskich urzędów, m.in. Dykasterii do spraw Kultury i Edukacji oraz instytucji Konferencji Episkopatu Włoch. Jako jego cel wymienia się promocję dialogu między różnymi religiami i kulturami poprzez język kina.

"Zielona granica" opowiada o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

W obsadzie najnowszego filmu Agnieszki Holland są m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Scenariusz filmu Agnieszka Holland napisała wspólnie z Gabrielą Łazarkiewicz-Sieczko oraz Maciejem Pisukiem. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk.

Robiliśmy ten film z całą uczciwością - i ludzką, i artystyczną, i intelektualną, jaką mogliśmy wykrzesać z siebie. Nie ma w nim żółci. Są szczere emocje i szczera prawda o cierpieniu, ludzkich wyborach i o ludzkim pięknie również - zapewniała Agnieszka Holland w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM.

