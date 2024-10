Zgodnie z komunikatem cytowanym przez magazyn "People", na scenie wybrzmią przeboje z takich produkcji, jak "Król rozrywki", musicali "The Music Man" czy "The Boy From Oz". Całość będzie muzycznym podsumowaniem dotychczasowej scenicznej i ekranowej kariery Jackmana.



Seria 12 koncertów zatytułowana "From New York With Love" rozpocznie się 24 stycznia 2025 roku. Będzie kontynuowana w wybrane weekendy w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Po raz ostatni artysta zaśpiewa 15 i 16 sierpnia.