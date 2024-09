O Adele możemy długo nie usłyszeć. Jak zapowiedziała piosenkarka pod czas ostatniego koncertu w Niemczech, "zamierza zniknąć na bardzo długi czas".

Adele / SplashNews.com / East News

Naprawdę lubię występować od prawie trzech lat. To najdłuższy okres jaki kiedykolwiek spędziłam na scenie i prawdopodobnie najdłuższy, jaki kiedykolwiek spędzę. Po tym nie zobaczymy się przez niesamowicie długi czas - zapowiedziała Adele żegnając się z niemiecką publicznością na koncercie w Monachium.

Po 10 występach, które Adele zagrała na specjalnie wybudowanej arenie Messe München, piosenkarka w październiku powróci do Las Vegas, by dokończyć swoją rezydenturę. Ostatni koncert w ramach show "Weekends With Adele" odbędzie się 23 listopada.

Po tym występie 16-krotna zdobywczyni Grammy zamierza zrobić przerwę, by odpocząć i poświęcić czas rodzinie.

Ostatnie siedem lat spędziłam na budowaniu nowego życia dla siebie i chcę je przeżyć teraz. Będę pamiętać te pokazy przez wieczność, były spektakularne - deklaruje brytyjska piosenkarka.