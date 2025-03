171 pianistów i pianistek z 28 krajów zostało dopuszczonych do eliminacji XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Konkurs Chopinowski odbędzie się w październiku 2025 roku w Warszawie.

Pianistka Aleksandra Świgut podczas konferencji zapowiadającej XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina / Tomasz Gzell / PAP

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbędzie się od 2 do 23 października 2025 r. w Warszawie.

"Fryderyk Chopin to marka"

Fryderyk Chopin to marka, której siła jest dla polskiej kultury nie do przecenienia. Jego osoba żyje w świadomości popkulturowej. Mówimy, że kultura nas łączy. Muzyka Chopina rzeczywiście łączy nas wszystkich - Polaków i ludzi z całego świata. Konkurs to okazja do czerpania z naszego dziedzictwa kulturowego, spotkania największych pianistów świata i wyznaczenia nowego kanonu. To szansa na pojawienie się nowych nazwisk - wskazała minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska na konferencji XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Minister podkreśliła, że tegoroczna edycja konkursu ma charakter szczególny - za dwa lata minie sto lat od pierwszego Konkursu Chopinowskiego. Chopin jest jednym z najistotniejszych wątków w pawilonie polskim na wystawie EXPO w Osace, w Japonii. Tam także będzie wykonywana muzyka Chopina - wyjaśniła.

Wróblewska podkreśliła, że z niecierpliwością oczekuje na eliminacje, nazwiska wykonawców.

Zgłoszenia do konkursu z 54 krajów

Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował we wtorek, że do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina napłynęły 642 zgłoszenia z 54 krajów - w tym 210 zgłoszeń z Chin, 88 z Japonii, 52 z Polski i 38 z USA. Dodał, że komisja kwalifikacyjna dopuściła do eliminacji 171 pianistów i pianistek z 28 krajów.

Po raz pierwszy w historii w etapie kwalifikacji stworzyliśmy dwie komisje, które obradowały równolegle (...). W regulaminie znajdą państwo liczbę ok. 160 uczestników eliminacji Konkursu Chopinowskiego. Komisja kwalifikacyjna zdecydowała się dopuścić 171 pianistów i pianistek z 28 krajów, dlatego, że poziom był niezwykle wysoki. Przedstawiciele obydwu komisji wskazywali, że dobrze byłoby, by ok. 200 osób wystąpiło w eliminacjach. Ostatecznie, po długich debatach, dopuszczono 171 kandydatów - powiedział.

Szklener poinformował, że w eliminacjach wystąpi ośmioro Polaków, ale w konkursie najprawdopodobniej znajdzie się więcej uczestników z Polski. Konkurs Chopinowski dopuszcza również zwycięzców innych konkursów, jest pewnego rodzaju metakonkursem. Już dzisiaj wiemy, że aż siedmiu Polaków właśnie na drodze takiej uproszczonej procedury wystąpi w październiku w Konkursie Chopinowskim - wskazał.

Szef NIFC zaprezentował również harmonogram wydarzenia. Zakłada on, że eliminacje odbędą się za 50 dni, potrwają od 23 kwietnia do 4 maja. Koncert inauguracyjny XIX Konkursu Chopinowskiego odbędzie się 2 października. I etap zaplanowano na 3-7 października, II etap - na 9-12 października, a III etap - na 14-16 października. Finały odbędą się w dniach 18-20 października.