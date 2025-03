"Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, gdzie miarą jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz życia" - przekazuje w mediach społecznościowych gmina Sztutowo na Pomorzu. Chodzi o film, na którym widać, jak pasażer samochodu podchodzi do kierowcy innego auta i zaczyna się z nim bić. Gmina Sztutowo potwierdza, że agresywny mężczyzna to sołtys Kątów Rybackich.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na filmie, który pojawił się wczoraj w sieci, widać jak pasażer samochodu wybiega z auta do kierowcy innego samochodu. Zaczynają się bić na drodze. Mężczyźni upadają na ziemię, gdzie dalej się szarpią.

Jak przekazała nam Karolina Figiel, oficer prasowa policjantów z Nowego Dworu Gdańskiego, mężczyzna widoczny na filmie został zatrzymany w poniedziałek przez policjantów. To 38-letni mieszkaniec Kątów Rybackich.

Gmina chce odwołać wójta, ale procedura nie jest taka prosta

"W dniu 3.03.2025 r. otrzymaliśmy informację dotyczącą niewłaściwego zachowania w przestrzeni publicznej z udziałem sołtysa wsi Kąty Rybackie. W pełni potępiamy zachowania, których granice zostały przekroczone!!!! Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, gdzie miarą jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz życia" - napisała w komunikacie na Facebooku gmina Sztutowo.

W kolejnym wpisie gminy czytamy: "Z uwagi na zaistniałą sytuację dot. dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego sołtysa w opinii publicznej, została rozpoczęta procedura odwołania go z funkcji sołtysa".

My jako gmina podjęliśmy też działania rozpoczynające procedurę odwołania sołtysa z jego funkcji. Trochę nam prawo uniemożliwia przeprowadzenie tych procedur, ponieważ może się okazać, że będziemy potrzebowali zgody pana sołtysa na zwołanie takiego zebrania (w celu odwołania go - przyp. red.), a jak wiemy na dzisiaj jest jeszcze w rękach prokuratury. Jak tylko opuści gmach prokuratury, na pewno skontaktujemy się z nim i poprosimy go o spotkanie celem jak najszybszego ustąpienia ze stanowiska bądź ewentualnie rozpoczęcia procedur odwoławczych - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Stanisławem Pawłowskim wójt gminy Sztutowo Robert Zieliński.

Gdyby to zależało od wójta, od rady sołeckiej, to pewnie pan sołtys byłby już odwołany wczoraj. Niestety to niemożliwe. Wierzymy w to, że po wyjściu pan sołtys nagra jakiś stosowny filmik z przeprosinami dotyczący całej tej sytuacji, a zaraz równolegle dostarczy do urzędu pismo o zrzeczeniu się funkcji sołtysa, co by nam znacząco ułatwiło sprawę - dodaje wójt.

Film opublikowała żona poszkodowanego

Film z całego wydarzenia opublikowała w internecie żona poszkodowanego mężczyzny. "Czy ktoś z naszych znajomych poznaje tego pana? Napadł dzisiaj w godzinach porannych na mojego męża i go pobił. Kierująca audi kobieta wyprzedzała trzy auta na łuku drogi, na podwójnej linii ciągłej. Jechaliśmy z naprzeciwka. Mąż pokazał kierującej, że jest nienormalna. To spowodowało najwidoczniej oburzenie tego pana, gdyż zawrócili auto i zajechali nam drogę. Efekt widać na nagraniu" - napisała kobieta.