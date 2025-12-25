​Zmarł fotograf i fotoreporter Ireneusz Radkiewicz. Był m.in. fotografem Lecha Wałęsy, a także wydarzeń kulturalnych z czasów PRL. O jego śmierci poinformowała w czwartek rodzina. Miał 75 lat.

W wieku 75 lat zmarł były fotograf prezydenta Lecha Wałęsy Ireneusz Radkiewicz / Shutterstock

Nie żyje Ireneusz Radkiewicz - ceniony fotoreporter, dokumentalista życia politycznego, kulturalnego i społecznego PRL. Zmarł w wieku 75 lat.

Był autorem wielu znanych fotografii, m.in. zespołu Breakout, wydarzeń sportowych oraz ważnych momentów politycznych.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują zdjęcia Lecha Wałęsy - Radkiewicz był oficjalnym fotografem prezydenta od początku jego kadencji. To on uwiecznił m.in. historyczny moment opuszczenia przez Wałęsę internowania w Arłamowie.

Ireneusz Radkiewicz urodził się w 1950 roku. Jak czytamy w biogramie fotografa opublikowanym na stronie Galerii Żak, "od dziecka wykazywał duże zainteresowanie fotografią i sportem". W technikum zaczął działać w "Grupie fotografii artystycznej Stodoła", pod kierunkiem artysty fotografika Zbigniewa Wojewódzkiego. Działalność ta zaowocowała przyjęciem Radkiewicza do studenckiej agencji fotograficznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ireneusz Radkiewicz dokumentował życie polityczne w PRL

Następnie w 1971 roku dołączył do Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF). Radkiewicz pracował również jako fotoreporter w Polskiej Agencji Prasowej do lat 90. Dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL.

Był autorem m.in. zdjęć zespołu Breakout, motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu "Lata z Radiem", Jana Karskiego otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, a także miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie w Warszawie.

Fotograf prezydenta Lecha Wałęsy

Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem.

Jak napisano, "poznał byłego prezydenta w trakcie jego pobytu w Arłamowie, gdzie zrealizował fotoreportaż tuż przed jego wyjściem z internowania". Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Radkiewicza jest fotografia, na której widać Lecha Wałęsę samotnie niosącego dwie walizy w dniu opuszczenia aresztu w Arłamowie w 1982 roku.

Arłamów, 15 listopada 1982 rok. Lech Wałęsa opuszcza miejsce internowania / Ireneusz Radkiewicz / PAP

W 1991 roku Radkiewicz relacjonował m.in. wizytę ówczesnego prezydenta w Izraelu, IV pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski oraz spotkanie Wałęsy z Ronaldem Reaganem na Rancho del Cielo, na którym symbolicznie obalają fragment muru berlińskiego.

Fotograf zrealizował wiele wystaw indywidualnych. Za swoją działalność twórczą otrzymał m.in. srebrny medal w światowym konkursie fotografii prasowej "Interpressfoto 72", I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Dyplom Honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików, a także kilka tytułów fotoreportera roku CAF.

Ireneusz Radkiewicz zmarł w wieku 75 lat.