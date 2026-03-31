Hollywood znów bierze na warsztat prawdziwą historię, która wstrząsnęła światem. Adam McKay, twórca takich hitów jak "Big Short" czy "Vice", łączy siły z Sony Television, by opowiedzieć o jednym z najbardziej kontrowersyjnych dziennikarskich śledztw XXI wieku. Na ekranie zobaczymy laureatkę Oscara, Laurę Dern, która wcieli się w postać Julie K. Brown – dziennikarki "Miami Herald", dzięki której świat poznał prawdę o Jeffrey'u Epsteinie.

Będzie serial o Jeffreyu Epsteinie (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jeffrey Epstein - finansista, celebryta, człowiek z pierwszych stron gazet. Jego znajomymi byli najważniejszymi ludźmi polityki, biznesu i show-biznesu. Jednak za fasadą luksusu kryła się mroczna tajemnica - Epstein przez lata wykorzystywał nieletnie dziewczęta, a jego działalność była przez długi czas tuszowana przez wpływowych przyjaciół i system sprawiedliwości.

Pierwsze śledztwo przeciwko niemu zakończyło się skandalicznie łagodnym wyrokiem, który - jak ujawniła Julie K. Brown - został w dużej mierze napisany przez samego Epsteina.

Serial oparty na bestsellerowej książce

Jak ujawnia Filmweb, punktem wyjścia dla scenariusza jest książka Julie K. Brown "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story". To właśnie jej artykuły w "Miami Herald" doprowadziły do wznowienia śledztwa i ujawnienia sieci powiązań między Epsteinem, politykami i wymiarem sprawiedliwości.

Serial ma być opowieścią o determinacji i odwadze dziennikarki, która nie bała się wejść na wojenną ścieżkę z najpotężniejszymi ludźmi świata.

Gwiazdorska obsada i sprawdzony zespół

W główną rolę wcieli się Laura Dern, którą mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak "Złodziej z przypadku", "Jay Kelly" czy "Czy mnie słychać?". Za scenariusz odpowiada Sharon Hoffman, znana z pracy przy serialu "House of Cards". Producentem jest Adam McKay.

Na razie nie podano oficjalnej daty premiery.



