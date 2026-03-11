Satyryczna złota statua przedstawiająca prezydenta USA Donalda Trumpa i nieżyjącego już, skazanego przestępcę seksualnego, wykorzystującego dzieci, Jeffreya Epsteina w pozie inspirowanej filmem "Titanic" stanęła w centrum Waszyngtonu. Instalacja anonimowego kolektywu artystycznego Secret Handshake nosi tytuł "King of the World".

Rzeźba przedstawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina; National Mall, Waszyngton, USA

Rzeźba ma na celu zwrócenie uwagi na powiązania Trumpa z Epsteinem, który był skazany za przestępstwa seksualne.

Instalacja jest pokłosiem publikacji przez Departament Sprawiedliwości USA ponad 3 milionów stron akt dotyczących Epsteina, w tym dokumentów, maili, nagrań i zdjęć, które obnażają szerokie kontakty towarzyskie przestępcy.

Epstein i Trump niczym kochankowie z Titanica

Nowa instalacja artystyczna o wymownym tytule "King of the World", autorstwa anonimowego kolektywu artystycznego Secret Handshake, pojawiła się w tym tygodniu na terenie National Mall w Waszyngtonie. Przedstawia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i nieżyjącego już przestępcę seksualnego Jeffreya Epsteina w pozie niczym z kultowej sceny "Titanica", z której pamiętamy Kate Winslet - jako Rose DeWitt Bukater - oraz Leonardo DiCaprio - jako Jacka Dawsona. W filmie kochankowie stali na dziobie feralnego statku, a Rose krzyknęła: Latam!

Złota rzeźba powstała jako forma nagłośnienia powiązań Trumpa i Epsteina i powiązanym z nimi oskarżeniom wobec Trumpa o molestowanie seksualne. To pokłosie publikacji przez Departament Sprawiedliwości USA ponad 3 mln stron akt związanych ze sprawą Epsteina. Jak podaje CBS News, na pomniku widnieje napis: "Ten pomnik oddaje hołd więzi łączącej Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina, przyjaźni zbudowanej na luksusowych podróżach, hucznych przyjęciach i sekretnych szkicach nago ".

Epstein został w 2008 roku skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie. Choć o tym wszystkim mówiło się od lat, w styczniu i w lutym Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 mln stron akt związanych z aferą Epsteina. Oprócz dokumentów i maili, znajdują się tam tysiące nagrań oraz zdjęć.

Afera Epsteina. Lista nazwisk powiązanych z przestępcą jest długa

Lista nazwisk osób związanych z samym Epstinem oraz jego pedofilskimi i przestępczymi działaniami jest długa. Większość nazwisk na razie pojawia się jednak w kontekście kontaktów towarzyskich Epsteina. W dokumentach figuruje m.in. Bill Clinton, były prezydent USA, który wielokrotnie pojawiał się na listach pasażerów samolotu Epsteina; Donald Trump, obecny prezydent USA, który również wymieniany w kontaktach Epsteina; Ehud Barak, były premier Izraela; David Copperfield, znany amerykański iluzjonista, książę Andrzej, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, który jest oskarżany o kontakty z ofiarami Epsteina, księżna Yorku Sarah Ferguson, norweska księżna Mette-Marit, reżyser Woody Allen, fizyk i pisarz Stephen Hawking; współzałożyciel Microsoftu Bill Gates czy modelka Naomi Campbell, również wymieniana w kontekście towarzyskim. W dokumentach występuje również m.in. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oraz najbogatszy obecnie człowiek na świecie, założyciel SpaceX i CEO Tesli Elon Musk, który... dąży do kolonizacji Marsa.