Bank of America ma zapłacić 72,5 mln dolarów grupie kobiet, które oskarżyły tę instytucję o ułatwienie procederu wykorzystywania przez przestępcę seksualnego Jeffreya Epsteina. O szczegółach ugody poinformował Reuters.

Dokumenty z upublicznionych akt Epsteina / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Reuters podaje, że do zawarcia ugody doszło na początku miesiąca, ale jej warunki upubliczniono dopiero teraz.

Chociaż podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowisko zawarte w pismach procesowych, w tym zapewnienie, że Bank of America nie ułatwiał przestępstw związanych z handlem ludźmi, niniejsze porozumienie pozwala nam zamknąć ten rozdział i zapewnia powódkom poczucie ostatecznego zakończenia sprawy - oświadczył rzecznik banku.

Prawnicy reprezentujący kobiety ocenili, że ugoda stanowi najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę czas, który upłynął od opisywanych zdarzeń oraz potrzebę zapewnienia ofiarom niezwłocznego wsparcia finansowego.

Porozumienie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sędziego federalnego w Nowym Jorku, Jeda Rakoffa. Wyznaczył on termin rozprawy na najbliższy czwartek.



O co oskarżono Bank of America?

W pozwie zbiorowym kobiety zarzucily bankowi, że przymykał oko na podejrzaną aktywność na kontach Jeffreya Epsteina. Ich zdaniem instytucja ignorowała liczne sygnały ostrzegawcze, umożliwiając tym samym finansowanie procederu handlu ludźmi mimo wiedzy o przestępczej działalności klienta.

Kobieta występująca pod pseudonimem "Jane Doe" złożyła pozew w imieniu całej grupy kobiet, które doznały podobnych krzywd. Pozwoliło to na objęcie ugodą wszystkich poszkodowanych.

W 2023 roku prawnicy ofiar zawarli już podobne ugody z JPMorgan Chase na kwotę 290 mln dolarów oraz z Deutsche Bankiem na sumę 75 mln dolarów.

O co chodzi w aferze Epsteina?

Jeffrey Epstein , który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich.

W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła Epsteinowi zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku zmarł w areszcie - oficjalne informacje mówią, że odebrał sobie życie.

Jak we wrześniu ubiegłego roku podawał brytyjski dziennik "The Guardian", majątek multimilionera Epsteina w chwili śmierci wynosił 600 mln dolarów.

"Według szacunków Epstein dysponował łącznie prawie 380 milionami dolarów w gotówce i inwestycjach, luksusowymi domami w Nowym Jorku, Palm Beach i Paryżu, dwiema prywatnymi wyspami, m.in. Little Saint James na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, odrzutowcami, w tym Gulfstream G550, i helikopterem" - pisał "The Guardian". Jak dodał dziennik, "powiązania Epsteina były jednak cenniejsze niż jego majątek".

Boeing 727, którego właścicielem był Epstein, nazywany był "Lolita Express". Był także posiadaczem Cessny 421.