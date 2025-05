Oczekiwania były ogromne, jednak Justyna Steczkowska zajęła dopiero 14. miejsce w finale Eurowizji 2025. Piosenka "Gaja" przypadła do gustu publiczności, jurorzy kompletnie jednak jej nie docenili. Konkurs wygrała Austria przed Izraelem.

Justyna Steczkowska podczas Eurowizji 2025 / ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Justyna Steczkowska zaśpiewała w sobotnim finale Eurowizji piosenkę "Gaja". To jej powrót na eurowizyjną scenę po 30 latach.

Niestety, mimo wielkich oczekiwań - nawet na zwycięstwo - zajęła dopiero 14. miejsce miejsce, zdobywając łącznie 156 punktów.

Duże oczekiwania po półfinale Eurowizji

Artystka z utworem "Gaja" pomyślnie przeszła we wtorek półfinał imprezy.

Występ Polki w półfinale spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno w kraju, jak i za granicą. "W końcu nam nie wstyd za Polskę, dziękujemy", "To było epickie!", "Polsko, rozwaliłaś mi mózg!" - to tylko niektóre z komentarzy pojawiających się w sieci. David Cole, znany kucharz i autor książki "Don't Burn It", również nie krył zachwytu. "To było epickie, Polsko, rozwaliłaś mi mózg!", "Co to jest?" - komentował.

Już po próbie prasowej pojawiły się głosy, że reprezentantka Polski może być "czarnym koniem" tegorocznego konkursu.

Jej występ skomentowała także Conchita Wurst, zwyciężczyni Eurowizji z 2014 roku. W relacji na swoim profilu na Instagramie zamieściła krótki, ale bardzo wymowny komentarz. "The QUEEN" - podsumowała Justynę Steczkowską, tytułując ją "królową".

Dlatego w tym kontekście finałowy wynik odbierany jest w Polsce jako rozczarowanie.

Jurorzy nie docenili piosenki "Gaja"

Końcowa kolejność ustalana jest na podstawie sumy punktów przyznawanych przez jury w każdym kraju oraz publiczność w systemie 50:50. Głosy przeliczane są na punkty. Jurorzy oceniali utwory w oparciu o kompozycję, oryginalność, jakość występu i możliwości wokalne. Głosowanie publiczności w poszczególnych krajach odbywało się przez telefon, SMS-y lub aplikację Eurowizji. Był jeden warunek: fani nie mogą głosować na własny kraj.

Szanse Steczkowskiej na dobrą lokatę pogrzebali jurorzy. Polska piosenka otrzymała zaledwie 17 punktów od jury (przyznali je nam Szwedzi, Francuzi, Australijczycy, Niemcy, Belgowie, Izraelczycy i Estończycy).

Po tej części głosowania Polska zajmowała 24. lokatę - trzecią od końca.

Artykuł w trakcie aktualizacji