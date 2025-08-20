W przeciwieństwie do większości innych krajów Unii Europejskiej Słowacja i Węgry utrzymują zależność od rosyjskiej energii. Większość kupowanej przez te państwa ropy jest importowana rurociągiem Przyjaźń.

Skargi prosimy kierować do Moskwy

W ubiegłym tygodniu ukraińskie media informowały o uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń w wyniku nalotu dronów na terytorium Rosji. Szijjarto już wtedy apelował do Kijowa o "zaprzestanie narażania węgierskich dostaw energii i powstrzymanie się od ataków na szlaki energetyczne, prowadzące na Węgry, w wojnie, z którą Węgrzy nie mają nic wspólnego".

Minister przypomniał również, że Węgry dostarczają Ukrainie energię elektryczną, a bez tej pomocy "sytuacja bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy byłaby wysoce niestabilna".

Na zarzuty Budapesztu odpowiedział szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że to Rosja rozpoczęła wojnę i odmawia jej zakończenia, a Węgry od lat utrzymują zależność energetyczną od Moskwy.

"Peter, to Rosja, a nie Ukraina, rozpoczęła tę wojnę i odmawia jej zakończenia. Węgrom od wielu lat mówiono, że Moskwa jest niewiarygodnym partnerem. Mimo to Węgry dokładały wszelkich starań, aby utrzymać zależność od Rosji. Nawet po wybuchu wojny na pełną skalę" - napisał Sybiha.

"Możesz teraz wysyłać swoje skargi - i groźby - do swoich przyjaciół w Moskwie" - dodał ukraiński minister.