Słowacja i Węgry informują, że rosyjska ropa naftowa ponownie popłynęła rurociągiem Przyjaźń. Dostawy dla obu krajów były wstrzymane po niedawnych atakach ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, a relacje między Kijowem a Bratysławą i Budapesztem uległy dalszej erozji.
"Przepływ ropy naftowej na Słowację jest obecnie standardowy" - przekazała w oświadczeniu słowacka minister gospodarki Denisa Sakova.
Władze Węgier również poinformowały że wznowiony został przesył ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. W poście na platformie X minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, podziękował rosyjskiemu wiceministrowi energetyki Pawłowi Sorokinowi za przywrócenie dostaw.