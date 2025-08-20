Gdy napastnik zaatakował kobietę, jako jedyny zareagował młody mężczyzna z plecakiem. Narażając swoje zdrowie, zapobiegł tragedii w centrum Rybnika (Śląskie). Sprawca napaści został zatrzymany, ale policja poszukiwała nastoletniego bohatera. Kilka godzin po opublikowaniu obrazu z monitoringu, policjantom udało się ustalić tożsamość mężczyzny, który pomógł zaatakowanej kobiecie.

Rybniccy policjanci ustalili tożsamość nastolatka, który pomógł kobiecie napadniętej w centrum miasta. / Shutterstock

Rybniccy policjanci ustalili tożsamość nastolatka, który pomógł kobiecie napadniętej w centrum miasta i jednocześnie sam został zaatakowany przez napastnika. Na podstawie zarządzenia prokuratora oraz w celu upewnienia się, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, opublikowano jego wizerunek. Policja dziękuje wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w działania na rzecz ustalenia tożsamości nastolatka.

Do niebezpiecznego incydentu doszło 19 lipca na ulicy 3 Maja w Rybniku. Mężczyzna bez powodu zaatakował kobietę oczekującą na przystanku na autobus. Kopnął ją w okolicę głowy, a potem wielokrotnie bił pięściami.

Jedyną osobą, która zareagowała, był młody mężczyzna z plecakiem. Podbiegł i odciągnął napastnika, dając szansę i czas kobiecie na ucieczkę. Policjanci zwracają uwagę, że anonimowy bohater sam został zaatakowany przez napastnika.

Ze względu na chuligański charakter czynu i ważny interes społeczny Prokuratura Rejonowa w Rybniku objęła przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jako ściągane z urzędu.

Sprawcą ataku okazał się 36-letni mieszkaniec Katowic. Został on już zatrzymany.

Policja opublikowała jednak wizerunek nastoletniego bohatera - zgodnie z zarządzeniem Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu tej informacji oraz zaangażowaniu mediów i internautów, nastolatek został szybko zidentyfikowany. Do policjantów zgłosił się członek jego rodziny, co pozwoliło ustalić tożsamość młodego bohatera. Jest bezpieczny.

Policjanci z Rybnika podkreślają: Młody mężczyzna jest doskonałym przykładem kampanii społecznej śląskiej policji "Widzisz - reaguj!". Nie bądź obojętny Twoja reakcja może komuś uratować życie.