Jan Paweł Adamczewski nie daje o sobie zapomnieć widzom. Już w sierpniu zobaczymy trzecią odsłonę jego przygód w nowej odsłonie serialu "1670". Netflix opublikował właśnie zwiastun trzeciego sezonu tej hitowej produkcji.

Bartłomiej Topa na planie "1670" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

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Twórcy o trzecim sezonie "1670"

Trzeci rozdział losów bohaterów "1670" jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. Chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca - Warszawa, dwory królewskie, plenery - zdradza reżyser Kordian Kądziela. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie - dodaje.

Andrzej Kłak na planie trzeciego sezonu "1670" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki - opowiada scenarzysta Jakub Rużyłło.

Michał Sikorski na planie trzeciego sezonu "1670" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

"Choroba poszlachecka" w Adamczysze

Akcja trzeciego sezonu "1670" rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze.

"Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu..." - zapowiada Netflix.

Katarzyna Herman na planie trzeciego sezonu "1670" / Jarosław Sosiński / Materiały prasowe

W trzeciej części "1670" zobaczymy aktorów znanych z poprzednich sezonów. To m.in. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski , Filip Zaręba, Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki, Kirył Pietruczuk i Jędrzej Hycnar.

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Trzeci sezon "1670" pojawi się na Netfliksie już 5 sierpnia.